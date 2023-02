сегодня



Новое видео LEE AARON



"Elevate", новое видео LEE AARON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Elevate", выпущенного девятого декабря на Metalville Records.



Трек-лист:



Rock Bottom Revolution

Trouble Maker

The Devil U Know

Freak Show

Heaven’s Where We Are

Still Alive

Highway Rome

Red Dress

Spitfire Woman

Elevate







