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Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA
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Lee Aaron
Канада
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
http://www.leeaaron.com
Myspace:
https://www.instagram.com/leeaaron.music/
Facebook:
https://www.facebook.com/LeeAaronMusic
2 фев 2023
:
Новое видео LEE AARON
11 ноя 2022
:
Новое видео LEE AARON
30 окт 2022
:
Новое видео LEE AARON
8 сен 2022
:
Новый альбом LEE AARON выйдет осенью
24 июл 2022
:
LEE AARON выпустит альбом в конце этого года
16 янв 2022
:
LEE AARON планирует автобиографию
28 ноя 2021
:
Видео с текстом от LEE AARON
12 ноя 2021
:
Новое видео LEE AARON
23 сен 2021
:
LEE AARON переиздаст рождественский альбом
5 июл 2021
:
Новое видео LEE AARON
6 июн 2021
:
Новое видео LEE AARON
31 май 2021
:
Новое видео LEE AARON
28 май 2021
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Новая песня LEE AARON
17 апр 2021
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Выход альбома LEE AARON отложен
7 апр 2021
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Новый альбом LEE AARON выйдет летом
23 фев 2021
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LEE AARON завершила сведение
25 дек 2020
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LEE AARON работает над новым альбомом
20 ноя 2020
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LEE AARON исполняет PET SHOP BOYS
17 ноя 2020
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4 ноя 2020
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LEE AARON готовит рождественский альбом
31 май 2020
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Карантинное видео LEE AARON
2 фев 2020
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Трейлер к концертному релизу LEE AARON
24 янв 2020
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Концертные видео LEE AARON
29 июл 2019
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LEE AARON выпустит концертный альбом в сентябре
19 июл 2019
:
Видео с выступления LEE AARON
15 мар 2019
:
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Новое видео LEE AARON
"Elevate", новое видео LEE AARON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Elevate", выпущенного девятого декабря на Metalville Records.
Трек-лист:
Rock Bottom Revolution
Trouble Maker
The Devil U Know
Freak Show
Heaven’s Where We Are
Still Alive
Highway Rome
Red Dress
Spitfire Woman
Elevate
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