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Lee Aaron

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Новое видео LEE AARON



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"Elevate", новое видео LEE AARON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Elevate", выпущенного девятого декабря на Metalville Records.

Трек-лист:

Rock Bottom Revolution
Trouble Maker
The Devil U Know
Freak Show
Heaven’s Where We Are
Still Alive
Highway Rome
Red Dress
Spitfire Woman
Elevate




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