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Lee Aaron

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23 фев 2021 : 		 LEE AARON завершила сведение

25 дек 2020 : 		 LEE AARON работает над новым альбомом

20 ноя 2020 : 		 LEE AARON исполняет PET SHOP BOYS

17 ноя 2020 : 		 LEE AARON выпустила рождественский альбом

4 ноя 2020 : 		 LEE AARON готовит рождественский альбом

31 май 2020 : 		 Карантинное видео LEE AARON

2 фев 2020 : 		 Трейлер к концертному релизу LEE AARON

24 янв 2020 : 		 Концертные видео LEE AARON

29 июл 2019 : 		 LEE AARON выпустит концертный альбом в сентябре

19 июл 2019 : 		 Видео с выступления LEE AARON

15 мар 2019 : 		 Видео с выступления LEE AARON

23 июл 2018 : 		 LEE AARON исполняет JANET JACKSON

14 июл 2018 : 		 Новое видео LEE AARON

8 май 2018 : 		 Вышел новый альбом LEE AARON

30 янв 2018 : 		 Новое видео LEE AARON

4 дек 2017 : 		 Новый альбом LEE AARON выйдет весной

18 июл 2017 : 		 Видео с выступления LEE AARON

18 июл 2017 : 		 LEE AARON исполняет DEEP PURPLE

7 мар 2017 : 		 LEE AARON работает над новым альбомом

24 окт 2016 : 		 Видео с выступления LEE AARON

26 июл 2016 : 		 Новое видео LEE AARON

28 мар 2016 : 		 Новое видео LEE AARON

25 фев 2016 : 		 Новое видео LEE AARON

20 фев 2016 : 		 Тизер нового альбома LEE AARON

4 фев 2016 : 		 Трек-лист нового альбома LEE AARON

20 июн 2012 : 		 LEE AARON выпустит DVD
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|||| 23 фев 2021

LEE AARON завершила сведение



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LEE AARON в недавнем интервью сообщила, что завершила сведение нового альбома вместе со звукорежиссером AC/DC Mike'ом Fraser'ом. Выход диска планируется на конец весны/начало лета.

LEE AARON Finishes Mixing New Album With AC/DC Engineer MIKE FRASER - "And We Have Him On The Horizon To Make The Next Album Too"; Audio



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