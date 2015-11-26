23 фев 2021



LEE AARON завершила сведение



LEE AARON в недавнем интервью сообщила, что завершила сведение нового альбома вместе со звукорежиссером AC/DC Mike'ом Fraser'ом. Выход диска планируется на конец весны/начало лета.







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