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GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со сцены



GLENN DANZIG в интервью 96.7 KCAL-FM спросили, будет ли он устраивать финальное шоу по типу того, что недавно объявил Ozzy Osbourne:



«Не знаю. Я же помню, когда DANZIG поехали с Ozzy, это должен был быть его последний тур. [ Смеется ] И с тех пор он провел кучу финальных туров. Так что я не знаю.



Если это будет финальный тур, то он должен быть финальным. Если вы говорите, что это будет окончательно... Вы видели, как разные группы [объявляют, что это будет] последний тур, а потом возвращаются через два года. И это своего рода мошенничество, я так считаю. Так что, когда это будет финалом, и если я объявлю, что это будет финалом, то это будет финалом».







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