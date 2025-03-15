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*MASTODON расстались с гитаристом 218
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 20
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Danzig

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GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со сцены



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GLENN DANZIG в интервью 96.7 KCAL-FM спросили, будет ли он устраивать финальное шоу по типу того, что недавно объявил Ozzy Osbourne:

«Не знаю. Я же помню, когда DANZIG поехали с Ozzy, это должен был быть его последний тур. [ Смеется ] И с тех пор он провел кучу финальных туров. Так что я не знаю.

Если это будет финальный тур, то он должен быть финальным. Если вы говорите, что это будет окончательно... Вы видели, как разные группы [объявляют, что это будет] последний тур, а потом возвращаются через два года. И это своего рода мошенничество, я так считаю. Так что, когда это будет финалом, и если я объявлю, что это будет финалом, то это будет финалом».




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15 мар 2025
Corpsegrinder04
Правильно. Нужно просто делать как Мановар, которые почти 10 лет назад отправились в Финальный тур. За это время гитариста за детскую порнуху приговорили-посадили-опустили, барабанщик поменялся, 3 мини альбома вышло, а они все ездят и прощаются, ездят и прощаются...
15 мар 2025
WahrandPhain
Блядь, да это все хорошие и правильные слова. НО!)) бутылка лейбла есть бутылка, и так просто слезть с нее не получится. это как с ОПГ - войти по желанию можно, а вот соскочить оттуда очень трудно) Поэтому, нет никакой жалости к пидоромузыкантам, продающих жопу ради барыша. Покойничек Стив Альбини чертил и хуесосил весь этот бизнес, все эти схемы, показал и разъяснил, как надо работать, но нет, они (музыканты) жадные, необучаемые и тупые. И за это их лейблы и бутылят. И правильно, блядь, делают. И будут гнать старперов в туры, давить на них и далее, устраивать прощальные туры с самого начала группы) По традиции -накидаем минусов ребят, покажите что я опять прав.
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15 мар 2025
resurgamresponses
Гленн ты не Оззи потому не имеешь права делать как он
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