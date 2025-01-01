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GLENN DANZIG: «Мне пока нечего сказать в музыкальном плане»



GLENN DANZIG в недавнем интервью KOMP 92.3 FM подтвердил, что не планирует в ближайшее время что-то записывать:



«Я всегда говорил, что когда мне будет что сказать, я пойду в студию и сделаю запись. Сейчас мне действительно не так много нужно сказать в музыкальном плане. Я выпустил так много пластинок, а со всей этой ребятней — когда я говорю «ребятней», я имею тех, кто все качает и ничего не платит — с точки зрения бизнеса, ты не можешь заработать никаких денег, потому что запись пластинки стоит определенную сумму. И я не собираюсь делать какую-то дурацкую запись в Pro Tools в чьей-то гостиной. Так что все сводится к тому, что если у меня будет достаточно материала в ближайшее время, то может быть, но прямо сейчас — нет... Это не очень хорошая бизнес-модель, если вы понимаете, о чем я говорю».



На вопрос о том, может быть, ему будет выгоднее выпустить сингл или небольшой EP, Glenn сказал:



«Именно об этом я и думаю. Если я найду время — ведь сразу после концертов [DANZIG] [в конце марта], на какое-то время концерты DANZIG закончатся. У меня есть несколько концертов MISFITS, которые я должен провести в 2025 году, но после этого я хочу заняться чем-нибудь другим. Так что посмотрим. За это время, если я напишу еще несколько песен, то, возможно, выпущу EP или что-то в этом роде».







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