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GLENN DANZIG: «Не знаю, запишу ли я ещё пластинку»



GLENN DANZIG в недавнем интервью обсудил ближайшие концерты с DOWN, ABBATH и CRO-MAGS:



«Мне не очень нравится ездить в турне. Как видите, я даю всего шесть концертов. Поэтому я пытаюсь заставить себя поехать в тур и дать кучу концертов — я не против того, чтобы сыграть один раз здесь или там, но давать кучу концертов, ездить в автобусе — я уже говорил об этом раньше... В прошлый раз мы перенесли концерт в Финиксе на более позднее время, так как его пришлось отменить из-за нехватки автобусов. И чтобы забронировать автобус, нам пришлось перенести все первые даты тура на конец тура. А в Финиксе в это время не было свободной площадки. Мы заменили концерт в Финиксе. Многие поклонники нас спрашивали, почему мы не приехали на Северо-Запад и в Сан-Франциско. Так что мы попытаемся это исправить».



Он также рассказал об изменениях в гастрольной деятельности, произошедших со времён его раннего творчества:



«Всё стало дороже. В последний раз я гастролировал в 2022 или 2023 году, было всего несколько концертов, и цены на автобусы и топливо взлетели. А в последний раз, когда мы были в турне в 2023 году, они выросли в три раза по сравнению с тем, что мы обычно платим. А в этот раз всё ещё более безумно. Так что я думаю, многим группам стало очень трудно ездить в турне. Я уже говорил — молодым группам, которые только собираются отправиться в турне, придётся ехать в фургоне, как мы в своё время делали с DANZIG, SAMHAIN и MISFITS. Мы путешествовали на фургоне. Это было все, что мы могли себе позволить».



На вопрос, нравилось ли ему в то время гастролировать в фургоне, Glenn ответил:



«Нет. Никто не любит находиться в фургоне с кучей других людей в ограниченном пространстве. Мне приходилось садиться за руль. Часто у нас была ручная коробка переключения передач, и я и, возможно, ещё один человек в фургоне знали, как переключать передачи. Так что большую часть времени мне приходилось вести машину. Ты и едешь, и грузишь оборудование — делаешь всё, практически всё.

Но в любом случае я с нетерпением жду этих шоу. Мы давно не виделись с поклонниками. И надеюсь, все фанаты будут в восторге. Я уверен, что они отлично проведут время. Состав просто потрясный. Так что я не знаю, что ещё мы можем сделать, кроме как выйти на сцену и задать жару».



На вопрос о том, есть ли на горизонте новая музыка DANZIG, он ответил, что нет, и пояснил, что он «не сосредоточен на гастролях»:



«Я просто дам шесть концертов. И если это гастроли, то то, чем я занимался раньше, должно быть, было мегагастролями. Ведь раньше мы гастролировали по три, четыре, пять, шесть месяцев за раз».



О возможности появления новой музыки Glenn сказал:



«Всё, что касается музыки, записи и всего остального, очень сильно изменилось, и люди больше не покупают физическую продукцию. Они просто хотят скачать всё бесплатно в Интернете. Так что нет никакого стимула для создания новой музыки, если только я не решу в студии создать что-нибудь и захочу раздать это всем бесплатно. Не знаю, хорошая ли это бизнес-модель».



На вопрос, нравится ли ему по-прежнему сочинять музыку, он сказал:



«Да, конечно. Но я сочиняю много разного. Я не вижу никаких изменений в музыкальной индустрии. Так что я не знаю, буду ли я когда-нибудь снова что-то записывать, по крайней мере, с DANZIG. Может быть, когда-нибудь. Но сейчас я не знаю».







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