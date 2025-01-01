Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
*EKTOMORF выступят в России в мае 22
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 20
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 20
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 19
*Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания 18
*OZZY OSBOURNE не может ходить, но пока может петь 17
*Новый альбом SAOR доступен для прослушивания 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
*EKTOMORF выступят в России в мае 22
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 20
[= ||| все новости группы



*

Danzig

*



14 фев 2025 : 		 GLENN DANZIG: «Не знаю, запишу ли я ещё пластинку»

1 дек 2023 : 		 Фильм GLENN DANZIG вышел на DVD

10 авг 2023 : 		 DANZIG не хватило автобусов

11 май 2022 : 		 Видео с выступления DANZIG

8 май 2022 : 		 GLENN DANZIG планирует завязать с турами

6 май 2022 : 		 Умер бывший басист DANZIG

4 май 2022 : 		 GLENN DANZIG работает над новыми сценариями

30 авг 2021 : 		 GLENN DANZIG думает о продолжении

27 июл 2021 : 		 GLENN DANZIG представит фильм летом

10 фев 2021 : 		 Трейлер фильма с участием GLENN DANZIG

4 дек 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустил специальный винил

7 май 2020 : 		 GLENN DANZIG не спешит с новым DANZIG

10 апр 2020 : 		 Кавер-версия Элвиса Пресли от GLENN DANZIG

27 фев 2020 : 		 Дата выхода нового сборника кавер-версий GLENN DANZIG

17 янв 2020 : 		 Трейлер нового фильма GLENN DANZIG

10 янв 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустит сборник кавер-версий Элвиса весной

10 янв 2020 : 		 Фильм GLENN DANZIG выйдет на Blu-Ray/DVD зимой

18 дек 2019 : 		 GLENN DANZIG завершил съёмки

19 апр 2019 : 		 Сборник каверов ELVIS'а PRESLEY от GLENN'a DANZIG'a выйдет осенью

21 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG выпустит альбом кавер-версий песен Элвиса Пресли

10 авг 2018 : 		 GLENN DANZIG на CLEOPATRA ENTERTAINMENT

30 июл 2018 : 		 Музыканты DORO, SABATON, SINNER, THUNDERMOTHER в трибьюте DANZIG

5 июн 2018 : 		 Подборка текстов GLENN DANZIG выйдет летом

29 мар 2018 : 		 DANZIG целиком исполнит "Danzig III: How The Gods Kill"

2 сен 2017 : 		 Новое видео DANZIG

29 май 2017 : 		 Видео с выступления DANZIG
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GLENN DANZIG: «Не знаю, запишу ли я ещё пластинку»



zoom
GLENN DANZIG в недавнем интервью обсудил ближайшие концерты с DOWN, ABBATH и CRO-MAGS:

«Мне не очень нравится ездить в турне. Как видите, я даю всего шесть концертов. Поэтому я пытаюсь заставить себя поехать в тур и дать кучу концертов — я не против того, чтобы сыграть один раз здесь или там, но давать кучу концертов, ездить в автобусе — я уже говорил об этом раньше... В прошлый раз мы перенесли концерт в Финиксе на более позднее время, так как его пришлось отменить из-за нехватки автобусов. И чтобы забронировать автобус, нам пришлось перенести все первые даты тура на конец тура. А в Финиксе в это время не было свободной площадки. Мы заменили концерт в Финиксе. Многие поклонники нас спрашивали, почему мы не приехали на Северо-Запад и в Сан-Франциско. Так что мы попытаемся это исправить».

Он также рассказал об изменениях в гастрольной деятельности, произошедших со времён его раннего творчества:

«Всё стало дороже. В последний раз я гастролировал в 2022 или 2023 году, было всего несколько концертов, и цены на автобусы и топливо взлетели. А в последний раз, когда мы были в турне в 2023 году, они выросли в три раза по сравнению с тем, что мы обычно платим. А в этот раз всё ещё более безумно. Так что я думаю, многим группам стало очень трудно ездить в турне. Я уже говорил — молодым группам, которые только собираются отправиться в турне, придётся ехать в фургоне, как мы в своё время делали с DANZIG, SAMHAIN и MISFITS. Мы путешествовали на фургоне. Это было все, что мы могли себе позволить».

На вопрос, нравилось ли ему в то время гастролировать в фургоне, Glenn ответил:

«Нет. Никто не любит находиться в фургоне с кучей других людей в ограниченном пространстве. Мне приходилось садиться за руль. Часто у нас была ручная коробка переключения передач, и я и, возможно, ещё один человек в фургоне знали, как переключать передачи. Так что большую часть времени мне приходилось вести машину. Ты и едешь, и грузишь оборудование — делаешь всё, практически всё.
Но в любом случае я с нетерпением жду этих шоу. Мы давно не виделись с поклонниками. И надеюсь, все фанаты будут в восторге. Я уверен, что они отлично проведут время. Состав просто потрясный. Так что я не знаю, что ещё мы можем сделать, кроме как выйти на сцену и задать жару».

На вопрос о том, есть ли на горизонте новая музыка DANZIG, он ответил, что нет, и пояснил, что он «не сосредоточен на гастролях»:

«Я просто дам шесть концертов. И если это гастроли, то то, чем я занимался раньше, должно быть, было мегагастролями. Ведь раньше мы гастролировали по три, четыре, пять, шесть месяцев за раз».

О возможности появления новой музыки Glenn сказал:

«Всё, что касается музыки, записи и всего остального, очень сильно изменилось, и люди больше не покупают физическую продукцию. Они просто хотят скачать всё бесплатно в Интернете. Так что нет никакого стимула для создания новой музыки, если только я не решу в студии создать что-нибудь и захочу раздать это всем бесплатно. Не знаю, хорошая ли это бизнес-модель».

На вопрос, нравится ли ему по-прежнему сочинять музыку, он сказал:

«Да, конечно. Но я сочиняю много разного. Я не вижу никаких изменений в музыкальной индустрии. Так что я не знаю, буду ли я когда-нибудь снова что-то записывать, по крайней мере, с DANZIG. Может быть, когда-нибудь. Но сейчас я не знаю».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 148

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом