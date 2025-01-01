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*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
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Danzig

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GLENN DANZIG не хочет новых альбомов DANZIG и MISFITS



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GLENN DANZIG в интервью 98 Rock radio прокомментировал свое участие и в концертах DANZIG и MISFITS:

«На всё есть причины. Всё происходит не просто так, и когда это должно произойти, это происходит. Так и получилось, и люди должны наслаждаться, пока мы выступаем, потому что я всегда говорил, что когда я больше не смогу этим заниматься, я больше не выйду на сцену. Я не буду выходить на сцену и притворяться, что играю, не буду выступать под фонограмму. Я не собираюсь этого делать. Так что если когда-нибудь я физически не смогу это сделать, я закончу свою деятельность. Так что люди должны ходить на концерты сейчас, потому что никогда не знаешь, что случится. Завтра может наступить конец света. Современный мир безумен».

Когда интервьюер отметил, что песни DANZIG, возможно, труднее петь, но концерты MISFITS, вероятно, «требуют больше энергии», Glenn ответил:

«У песен DANZIG больший вокальный диапазон, чем у песен MISFITS. Так что да, песни DANZIG петь сложнее, это точно».

На вопрос о том, есть ли вероятность выхода нового альбома MISFITS или новой песни, он ответил:

«Может быть, выйдет песня, но не альбом».

Что касается нового альбома DANZIG, Glenn сказал:

«Сейчас все хотят скачивать музыку бесплатно, и они не понимают, что запись альбома в студии стоит денег. Так что это не самая лучшая бизнес-модель — записывать альбом и не иметь возможности вернуть деньги, которые ты потратил на его создание. Поэтому в случае с DANZIG может быть та же история, что и с MISFITS — может быть, я запишу пару песен и выпущу их, и это не будет стоить так дорого.

Вначале MISFITS выпускали только синглы. Мы не могли позволить себе выпустить альбом. Но так было со многими панк-группами — они не могли позволить себе выпустить альбом, особенно если были андеграундом. Группы, у которых не было контракта с мэйджор-лейблом, могли позволить себе выпустить только сингл. Так что, может быть, я выпущу сингл DANZIG, а может быть, мы выпустим и сингл MISFITS. Посмотрим».




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