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Nightwish

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MARCO HIETALA из NIGHTWISH выпустит сольный альбом в мае



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Басист/вокалист NIGHTWISH Марко Хиетала Marco Hietala (a.k.a. Marko Hietala) выпустит новый сольный альбом "Mustan Sydämen Rovio" 24 мая на лейбле Savonian Rooster.

Отвечая на вопрос Kaaos TV, когда он начал думать о выпуске сольного альбома, Marco Марко сказал:

«Тут много материала — лирики, музыки, и некоторые идеи для некоторых вещей появились где-то около 10, 15 лет назад, мелкие крупицы идей, которые я не использовал. Я ждал этого кучу лет. Некоторые идеи были придуманы пару лет назад, когда мы начали работать над этим альбомом с парнями. Как я уже сказал, есть идеи 15-летней давности, которые переросли в песни или стали частями песен. Это все виды материала. Конечно, я много писал для TAROT и довольно много музыкальных и лирических вещей для NIGHTWISH, но эти вещи более личные. Как я уже сказал, этот альбом — люди думают о хэви-металле сразу, когда видят меня, но я подумал, что правильным термином для этого альбома будет «хард-прог». Есть металлические элементы, но есть также много акустических и атмосферных вещей, которые я написал в большом количестве. В альбоме большое разнообразие музыкальных элементов».

Трек-лист:

01. Kiviä (05:14)
02. Isäni Ääni (04:37)
03. Tähti, Hiekka Ja Varjo (05:01)
04. Kuolleiden Jumalten Poika (04:42)
05. Laulu Sinulle (07:09)
06. Minä Olen Tie (05:05)
07. Juoksen Rautateitä (03:50)
08. Vapauden Kuolinmarssi (05:02)
09. Unelmoin Öisin (05:38)
10. Totuus Vapauttaa (05:43)



NIGHTWISH








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КомментарииСкрыть/показать 4 )

rassol


8 май 2019, 13:22		Мне сложно представить что-либо более омерзительное, чем его "пение".

Alisher


8 май 2019, 13:30		Согласен. Если бы его козлиное блеяние присутствовало на всяких найтвишах и прочем шлаке, то мне пофигу. Но он же испортил музыку Ayreon своим присутствием. Зачем Арьен его позвал, непонятно. Так жалко он смотрится на фоне действительно классных вокалистов.

Гоша_Рамм


8 май 2019, 14:26		Haters gonna hate. Послушайте High Hopes, например. Живое исполнение. Или Scaretale, Ghost River.

Reflection


8 май 2019, 15:12		Единственный трек, где я слышал нормальное пение Хиеталы, это первый трек на дебютнике Delain. Узнал, что там есть Марко лишь из буклета - вот, что значит спел без блеяния.


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