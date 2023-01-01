Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*RUSH соболезнуют евреям 78
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 64
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 36
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 35
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 33
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 29
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
*Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену» 21
*MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025 19
*Вокалист DISTURBED: «Отечество в опасности!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*RUSH соболезнуют евреям 78
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 64
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 36
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 35
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 33
[= ||| все новости группы



*

Marko Hietala

*



20 окт 2023 : 		 MARKO HIETALA: «Вернусь ли я в NIGHTWISH? Это вряд ли»

5 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA опять вспомнили прошлое

10 июл 2023 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое

5 май 2023 : 		 MARKO HIETALA не планирует больше концертов с Tarja

31 янв 2023 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

6 авг 2022 : 		 MARKO HIETALA — о причине своего ухода из NIGHTWISH

6 дек 2021 : 		 Новое видео MIKA JAAKKOLA feat. MARKO HIETALA

22 дек 2020 : 		 MARCO HIETALA стал победителем шоу "Маска"

4 июн 2020 : 		 MARCO HIETALA о том, с каким гитаристом он хотел бы поработать

2 апр 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

20 мар 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

8 мар 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

13 фев 2020 : 		 MARKO HIETALA исполняет BLACK SABBATH

24 янв 2020 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

24 янв 2020 : 		 MARCO HIETALA сказал, что подход к сочинению в NIGHTWISH всегда был открытым и прозрачным

20 янв 2020 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

23 ноя 2019 : 		 Новое видео MARCO HIETALA

16 май 2019 : 		 MARCO HIETALA представил новое видео

8 май 2019 : 		 MARCO HIETALA из NIGHTWISH выпустит сольный альбом в мае
| - |

|||| 20 окт 2023

MARKO HIETALA: «Вернусь ли я в NIGHTWISH? Это вряд ли»



zoom
В недавнем интервью с MB Live MARKO HIETALA ответил на вопрос о том, может ли он предположить, что когда-нибудь вернётся в NIGHTWISH:

«На самом деле я так не думаю. Я к тому, что и парни, и девушки не знали, насколько глубоки мои проблемы [с депрессией]. Я старался говорить о них довольно часто, но также в силу того, что я не был в курсе. Я лишь время от времени разговаривал со своими врачами и психиатрами. И тогда мы пробовали какие-то разные таблетки или комбинации этих таблеток. И они никогда не действовали до конца. В какой-то момент они переставали помогать, потому что мы пытались лечить симптомы».

 Кроме того, Hietala подтвердил, что он чувствовал определённое «давление», когда был участником NIGHTWISH.

«Да, по поводу бизнеса и того, как это происходит, смены компаний, дочерних компаний и всего прочего. А происходит это так: все хотят получить копейку с твоей задницы. И это очень утомительно. Но, опять же, с этим приходится мириться, если ты собираешься этим заниматься, и осознавать, насколько велики твои возможности влиять на ситуацию и менять её. И пока что авторские права, права музыкантов и всё остальное не соответствуют уровню. И, конечно, в наши дни, когда в стране царит тяжёлая правопопулистская политика, они не очень-то заботятся об этом, но они заботятся о компаниях, которые могут, опять же, выудить копейку из моей задницы».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 257

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом