20 окт 2023



MARKO HIETALA: «Вернусь ли я в NIGHTWISH? Это вряд ли»



В недавнем интервью с MB Live MARKO HIETALA ответил на вопрос о том, может ли он предположить, что когда-нибудь вернётся в NIGHTWISH:



«На самом деле я так не думаю. Я к тому, что и парни, и девушки не знали, насколько глубоки мои проблемы [с депрессией]. Я старался говорить о них довольно часто, но также в силу того, что я не был в курсе. Я лишь время от времени разговаривал со своими врачами и психиатрами. И тогда мы пробовали какие-то разные таблетки или комбинации этих таблеток. И они никогда не действовали до конца. В какой-то момент они переставали помогать, потому что мы пытались лечить симптомы».



Кроме того, Hietala подтвердил, что он чувствовал определённое «давление», когда был участником NIGHTWISH.



«Да, по поводу бизнеса и того, как это происходит, смены компаний, дочерних компаний и всего прочего. А происходит это так: все хотят получить копейку с твоей задницы. И это очень утомительно. Но, опять же, с этим приходится мириться, если ты собираешься этим заниматься, и осознавать, насколько велики твои возможности влиять на ситуацию и менять её. И пока что авторские права, права музыкантов и всё остальное не соответствуют уровню. И, конечно, в наши дни, когда в стране царит тяжёлая правопопулистская политика, они не очень-то заботятся об этом, но они заботятся о компаниях, которые могут, опять же, выудить копейку из моей задницы».







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