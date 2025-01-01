19 янв 2025



MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё собирался»



MARKO HIETALA в недавнем интервью ответил на вопрос, жалеет ли он, что покинул NIGHTWISH:



«Жалею, конечно. Я пожалел об этом, когда ещё только собирался уйти. Но дело было не только в NIGHTWISH. Я уже много раз говорил, что на самом деле я бросил всё. У меня постоянно были проблемы с депрессией и тревогой. Они не проходили, и с годами становились всё хуже и хуже. И я стиснул зубы и держался, и когда COVID закончился, а они сказали: "У нас есть планы на весну, а потом планы на турне", я осознал: "Я не хочу никуда ехать. Я чувствую себя слишком плохо. А если я отправлюсь в путь, это будет стресс. Я буду один".



У каждого есть свои методы выживания, когда дело доходит до гастролей, они должны быть у всех, так что я решил: "Я не могу этого сделать". И в то же время я уже смутно представлял себе, что есть место, куда я мог бы сбежать в зимние месяцы, потому что темнота усиливала депрессию и тревогу. А потом я понял, что хочу всё бросить, отказаться от обязательств: "Мне нужно выяснить, что со мной не так". Поэтому я приехал в Испанию, чтобы отрешиться от всего, ото всех, кого я знаю, кроме жены и собаки. А потом я разговаривал с психиатрами в Испании, в Финляндии, по видеосвязи. И один из них предположил, что у меня может быть СДВГ [синдром дефицита внимания и гиперактивности]. Я спросил: "Как, чёрт возьми, это связано с депрессией и тревогой?" А мне ответили: "Связано. Почитайте об этом". И я прочитал. Так и есть. И у меня было ощущение, что я не соответствую возможностям других людей справляться с повседневными задачами. А я постоянно был потерянным — я был в раздрае. И что я знал об этом? Вот это и есть СДВГ. И социальная изоляция для нас, как существ социальных, племенных — это медленный путь к смерти. Мы знаем, что одиночество — это убийца. Я вроде как научился справляться с этим с детства. Но от этого легче не стало. У всего есть свои последствия. И я думал: "От того, что я делаю, не станет лучше. Всё серо и никчёмно. И я тоже". Эти мысли всё больше и больше овладевали мной. И когда появилась эта история с СДВГ, я прочитал о ней, прошёл нейропсихологический тест, и да, так всё и оказалось».



Он отметил, что сейчас он чувствует себя намного лучше:



«Да, потому что теперь я кое-что узнал. Я испытываю облегчение, потому что понимаю, что в моей истории и во мне самом есть то, с чем я не могу справиться. Я такой, какой есть. Так что чувство вины за то, что осталось недоделанным, недосказанным или кануло в Лету из-за того, что я сделал и сказал, внезапно даёт о себе знать: "На самом деле как бы ты ни хотел поступить иначе, ты не мог, с теми знаниями, которые у тебя были в тот момент... И ты можешь простить себя за эту фигню". И, опять же, можно простить многих других людей за то, что они этого не понимают. Так что я испытываю облегчение. Я снял груз с души».







+0 -0



просмотров: 219

