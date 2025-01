сегодня



MARKO HIETALA: «Тёмные времена для меня в прошлом, надо идти вперёд!»



MARKO HIETALA в недавнем интервью рассказал о своем желании двигаться дальше с новыми проектами:



«У меня позади несколько очень сложных и мрачных лет, и настало время двигаться вперёд. Это вовсе не означает, что проблема была в группе [NIGHTWISH]. Просто мне нужно было прояснить многие моменты [в своей жизни]».



Он также рассказал о работе над синглом "Left On Mars" с бывшей вокалисткой NIGHTWISH Tarja Turunen и продолжающейся серии совместных с ней концертов:



«Дело вот в чём: наше обновленное общение началось ещё в 2017 году, когда мы всё прояснили о прошлых дрязгах, так что мы были готовы к тому, что сотрудничество рано или поздно произойдёт. А затем мы выступали на швейцарском фестивале, обе наши группы. Она прислала мне сообщение, не хочу ли я выйти и исполнить "Phantom Of The Opera", а я в это время записывал демо со своей группой. "Конечно, звучит захватывающе. Я сделаю это". "А не хотела бы ты спеть дуэтом?" — "Да, но нужна песня". И, конечно, потом начались гастроли, получилось несколько дуэтов, и всё такое. Какое-то время это весело и приятно, но прожить, полагаясь лишь на такое сотрудничество, нельзя. И это не отвечает амбициям ни одного из нас. И на самом деле я думаю, что, по крайней мере, сейчас мне легче работать с Tarja, поскольку участники NIGHTWISH сообщили миру, что они собираются взять неопределённый перерыв в гастролях или выступлениях. Так что на какое-то время это нормально, и мы всё ещё собираемся отправиться в еще одно совместное турне в этом году. Но не стоит ожидать, что всё это продлится долго. Мы не ради этого занимаемся творчеством».







