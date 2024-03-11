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Marko Hietala

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11 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA считает, что новый проект с TARJA'ей TURUNEN возможен

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8 май 2019 : 		 MARCO HIETALA из NIGHTWISH выпустит сольный альбом в мае
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|||| сегодня

MARKO HIETALA считает, что новый проект с TARJA'ей TURUNEN возможен



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В новом интервью El Planeta Del Rock Marko Hietala, который сейчас находится в Южной Америке в рамках тура "Living The Dream - The Hits Tour 2024" вместе со своей бывшей коллегой по группе NIGHTWISH Tarja'ей Turunen, спросили, есть ли вероятность того, что музыканты запустят новый совместный проект. Он ответил:

«Я не отказываюсь от этой возможности. Мы не говорили о создании совместной группы или о чём-то подобном. Но на данный момент кажется, что у нас другая взаимосвязь, в отличие от прошлого. Потому что тогда, когда я пришёл в [NIGHTWISH], между лагерями уже начался настоящий раскол. И было трудно найти истину, потому что многое было похоже на борьбу менеджеров за территорию, где одна сторона говорила нам одни вещи, а другая — другие, и было много путаницы, много болтовни, и в итоге мы уже поняли несколько лет назад, когда были все вместе на рождественских концертах в Финляндии, что после всех этих хлопот, шума и всего остального, ты всё равно обнаруживаешь, что потерял друга. И это была главная причина, по которой мы снова выступаем вместе».




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11 мар 2024
Corpsegrinder04
Ну а толку то от вас. Тупо собраться, чтобы петь Холопайненовские песни. Хотя если бы исполняли репертуар первых трёх альбомов исключительно, то ещё можно было бы мастурбнуть.
Like!1
11 мар 2024
olly71
Corpsegrinder04, на первых трёх альбомах был другой бассист . Очень скромный парень который мне всегда нравился больше Хиеталлы которого навязал группе лейбл.
Like!3
11 мар 2024
S
SS-ULTRA
olly71, так и самые толковые альбомы с ним записали. Тоже мне больше нравился, играл себе тихо и спокойно. Рожи не корчил.
Like!1
11 мар 2024
kircore
Хиетала это лицо Найтвиш. Из всех этих говнарей из Найтвиш только его и запомнил, т.к. поёт хорошо и видно, что металлист. Так что Холопайнен может там со своей лошадью играть что угодно, а настоящий Найтвиш это Тарья и бородатый бассист.
Like!3  Dislike!1

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