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MARKO HIETALA считает, что новый проект с TARJA'ей TURUNEN возможен



В новом интервью El Planeta Del Rock Marko Hietala, который сейчас находится в Южной Америке в рамках тура "Living The Dream - The Hits Tour 2024" вместе со своей бывшей коллегой по группе NIGHTWISH Tarja'ей Turunen, спросили, есть ли вероятность того, что музыканты запустят новый совместный проект. Он ответил:



«Я не отказываюсь от этой возможности. Мы не говорили о создании совместной группы или о чём-то подобном. Но на данный момент кажется, что у нас другая взаимосвязь, в отличие от прошлого. Потому что тогда, когда я пришёл в [NIGHTWISH], между лагерями уже начался настоящий раскол. И было трудно найти истину, потому что многое было похоже на борьбу менеджеров за территорию, где одна сторона говорила нам одни вещи, а другая — другие, и было много путаницы, много болтовни, и в итоге мы уже поняли несколько лет назад, когда были все вместе на рождественских концертах в Финляндии, что после всех этих хлопот, шума и всего остального, ты всё равно обнаруживаешь, что потерял друга. И это была главная причина, по которой мы снова выступаем вместе».







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