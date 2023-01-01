Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
*Новое видео CRADLE OF FILTH 14
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 14
*Видео полного выступления METALLICA 13
*METALLICA открыла мировой тур 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
[= ||| все новости группы



*

Marko Hietala

*



5 май 2023 : 		 MARKO HIETALA не планирует больше концертов с Tarja

31 янв 2023 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

6 авг 2022 : 		 MARKO HIETALA — о причине своего ухода из NIGHTWISH

6 дек 2021 : 		 Новое видео MIKA JAAKKOLA feat. MARKO HIETALA

22 дек 2020 : 		 MARCO HIETALA стал победителем шоу "Маска"

4 июн 2020 : 		 MARCO HIETALA о том, с каким гитаристом он хотел бы поработать

2 апр 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

20 мар 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

8 мар 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

13 фев 2020 : 		 MARKO HIETALA исполняет BLACK SABBATH

24 янв 2020 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

24 янв 2020 : 		 MARCO HIETALA сказал, что подход к сочинению в NIGHTWISH всегда был открытым и прозрачным

20 янв 2020 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

23 ноя 2019 : 		 Новое видео MARCO HIETALA

16 май 2019 : 		 MARCO HIETALA представил новое видео

8 май 2019 : 		 MARCO HIETALA из NIGHTWISH выпустит сольный альбом в мае
| - |

|||| сегодня

MARKO HIETALA не планирует больше концертов с Tarja



zoom
MARKO HIETALA ответил на вопрос, планируется ли ещё какие-то концерты с бывшей вокалисткой NIGHTWISH Tarja'ей Turunen, кроме выступления в рамках Z7 Summer Night:

«Не то чтобы мы договаривались об этом, но я не удивлюсь, если что-то появится со стороны менеджеров или промоутеров, потому что они понимают ценность такого предложения. Промоутеры сами напечатали ту фотографию, тот плакат, который создавал впечатление, что "они вместе", хотя будет выступать TARJA со своей группой, а я — со своими ребятами. Я подумал: "Спасибо, что вы вырыли нам эту яму, дорогие промоутеры", но опять же, я понимаю, что они хотят продать билеты».

Former NIGHTWISH Bassist / Vocalist MARKO HIETALA Talks Upcoming Z7 Summer Night Show With TARJA TURUNEN, Reveals There Are No Plans To Perform Together (Video)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 90

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом