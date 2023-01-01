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MARKO HIETALA не планирует больше концертов с Tarja



MARKO HIETALA ответил на вопрос, планируется ли ещё какие-то концерты с бывшей вокалисткой NIGHTWISH Tarja'ей Turunen, кроме выступления в рамках Z7 Summer Night:



«Не то чтобы мы договаривались об этом, но я не удивлюсь, если что-то появится со стороны менеджеров или промоутеров, потому что они понимают ценность такого предложения. Промоутеры сами напечатали ту фотографию, тот плакат, который создавал впечатление, что "они вместе", хотя будет выступать TARJA со своей группой, а я — со своими ребятами. Я подумал: "Спасибо, что вы вырыли нам эту яму, дорогие промоутеры", но опять же, я понимаю, что они хотят продать билеты».







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