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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 18
*Новая песня OVERKILL 17
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 15
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Marko Hietala

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31 янв 2023 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

6 авг 2022 : 		 MARKO HIETALA — о причине своего ухода из NIGHTWISH

6 дек 2021 : 		 Новое видео MIKA JAAKKOLA feat. MARKO HIETALA

22 дек 2020 : 		 MARCO HIETALA стал победителем шоу "Маска"

4 июн 2020 : 		 MARCO HIETALA о том, с каким гитаристом он хотел бы поработать

2 апр 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

20 мар 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

8 мар 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

13 фев 2020 : 		 MARKO HIETALA исполняет BLACK SABBATH

24 янв 2020 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

24 янв 2020 : 		 MARCO HIETALA сказал, что подход к сочинению в NIGHTWISH всегда был открытым и прозрачным

20 янв 2020 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

23 ноя 2019 : 		 Новое видео MARCO HIETALA

16 май 2019 : 		 MARCO HIETALA представил новое видео

8 май 2019 : 		 MARCO HIETALA из NIGHTWISH выпустит сольный альбом в мае
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|||| сегодня

Видео с текстом от MARKO HIETALA



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Nuclear Blast опубликовали официальное видео с текстом к композиции MARKO HIETALA "Dead God's Son", которая взята из альбома 'Pyre Of The Black Heart'.




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