10 июл 2023



TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое



TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA в рамках выступления восьмого июля в Швейцарии исполнили кавер-версии композиции "The Phantom Of The Opera" — видео доступно ниже.











