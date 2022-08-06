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Marko Hietala

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Marko "Marco" Hietala — о причине своего ухода из NIGHTWISH



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Бывший басист/вокалист NIGHTWISH Marko "Marco" Hietala заявил, что ему потребовалось много времени, чтобы окончательно принять решение покинуть группу.

В новом интервью финскому порталу Chaoszine Hietala рассказал, что в его жизни был мрачный период, включавший депрессию, бессонницу, тревогу и в конечном итоге диагноз синдрома дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ). Marko поведал о том, как он в конце концов пришёл к осознанию того, что уход из NIGHTWISH будет правильным решением:

«Это был долгий процесс. Конечно, тот ковидный год, когда у меня было много времени для душевных поисков, дал мне последний стимул, что мне нужно что-то иное, и что если я буду продолжать в том же духе, мне будет всё хуже и хуже. Но, конечно, это заняло какое-то время.

У меня хроническая депрессия с 2010 или 2011 года, и с тех пор я постоянно принимаю лекарства. Иногда вы привыкаете к лекарствам, и вам требуется больше. Мы повышали дозировку в течение нескольких лет, но это не помогало. И теперь, когда я начал заниматься... Я проходил психотерапию уже более четырёх лет, а затем я также разговаривал с психиатрами и некоторыми врачами, в том числе в Испании. Затем мой психиатр здесь, в Финляндии, сказал, что мне нужно пройти нейропсихологические тесты на СДВГ, которые я затем прошёл в Испании. И у меня всё подтвердилось».

Hietala повторил, что он некоторое время думал о том, чтобы покинуть NIGHTWISH, прежде чем принять окончательное решение:

«Потому что я находился под давлением. Когда много проблем, расстройство внимания превращается в настоящий хаос. Происходит куча событий и не получается обрести покой. И в течение года или двух я просыпался каждую ночь в три часа из-за плохих снов и тревоги. Так что я бы сказал, что этот процесс, наверное, начался с моего развода в 2016 году. Это было очень грустное время, когда думаешь о детях, разрушенных семьях и прочем. А потом, когда я начал очищаться от этого, начались всякие другие вещи. Я не хочу углубляться в то, через что я прошёл, но я натерпелся всякого».

Признавая, что создание последнего студийного альбома NIGHTWISH "Human. :II: Nature." 2020 года было для него трудным опытом, Marko отрицает, что его психическое состояние в то время привело к уменьшению его роли во время работы над пластинкой:

«Первоначальная идея заключалась в том, что мы сделаем пару сольных вокальных выступлений, или одно сольное для меня и Troy'я [Donockley], а остальное будет исполнять Floor [Jansen], а затем создадим гармонии. Так что я не знаю, повлияло ли это. Я думаю, что всё шло по плану. Но в то время у меня уже были серьёзные проблемы с концентрацией внимания и постоянным чёрным облаком над головой».




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6 авг 2022
J
JackFrost1
Проще было сказать, что группа уже давно играет полную хрень.

просмотров: 349

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