MARKO HIETALA и NOORA LOUHIMO исполнили NIGHTWISH



MARKO HIETALA и NOORA LOUHIMO исполнили несколько песен NIGHTWISH — "Nemo", "The Islander", "Weak Fantasy и "Wish I Had An Angel" — в рамках выступления седьмого февраля в Лахти.







