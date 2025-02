сегодня



Новое видео MARKO HIETALA



Roses From The Deep, новое видео MARKO HIETALA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из грядущего второго сольного альбома "Roses From The Deep", выходящего седьмого февраля на Nuclear Blast:



01. Frankenstein's Wife

02. Left On Mars

03. Proud Whore

04. Two Soldiers

05. The Dragon Must Die

06. The Devil You Know

07. Rebel Of The North

08. Impatient Zero

09. Tammikuu

10. Roses From The Deep







