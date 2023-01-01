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*Немецкой BIG 4 быть! 41
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 37
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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*

Marko Hietala

*



5 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA опять вспомнили прошлое

10 июл 2023 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое

5 май 2023 : 		 MARKO HIETALA не планирует больше концертов с Tarja

31 янв 2023 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

6 авг 2022 : 		 MARKO HIETALA — о причине своего ухода из NIGHTWISH

6 дек 2021 : 		 Новое видео MIKA JAAKKOLA feat. MARKO HIETALA

22 дек 2020 : 		 MARCO HIETALA стал победителем шоу "Маска"

4 июн 2020 : 		 MARCO HIETALA о том, с каким гитаристом он хотел бы поработать

2 апр 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

20 мар 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

8 мар 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

13 фев 2020 : 		 MARKO HIETALA исполняет BLACK SABBATH

24 янв 2020 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

24 янв 2020 : 		 MARCO HIETALA сказал, что подход к сочинению в NIGHTWISH всегда был открытым и прозрачным

20 янв 2020 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

23 ноя 2019 : 		 Новое видео MARCO HIETALA

16 май 2019 : 		 MARCO HIETALA представил новое видео

8 май 2019 : 		 MARCO HIETALA из NIGHTWISH выпустит сольный альбом в мае
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|||| сегодня

TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA опять вспомнили прошлое



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TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вновь тряхнули стариной и исполнили "The Phantom Of The Opera" в Olavinlinna третьего августа.






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