сегодня



MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH



MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили композиции NIGHTWISH "Planet Hell" и "Wish I Had An Angel" на концерте 25 сентября в Z7, Pratteln, Switzerland — видео доступно ниже.











