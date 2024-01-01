19 мар 2024



MARKO HIETALA заявил, что одной из причин его ухода из NIGHTWISH была деловая сторона вопроса



В новом интервью бразильскому каналу Ibagenscast бывшего басиста/вокалиста NIGHTWISH Marko Hietala спросили, рассмотрит ли он теоритическое предложение принять участие в возможном воссоединении классического состава группы, на что он ответил:



«Я бы подумал об этом. Но я считаю, что нужно будет очень внимательно изучить вопрос с организацией и кое-что в ней поменять. Потому что деловая сторона и манера работы некоторых людей — это одна из основных причин, по которым я ушёл.



Во всех группах, в которых я был участником, я обнаружил, что я, пожалуй, самый мужественный человек из всех существующих, и поэтому я имел внутреннюю силу оставаться самым честным, самым справедливым человеком, который поддерживает справедливость между людьми и заботится обо всех больше всего. И этого, как я видел, не хватало в последние годы. Так что о таких вещах придётся позаботиться. Но я хочу сказать, что [NIGHTWISH] были важной частью моей жизни, и я всегда поддерживал музыку, которую мы создавали, потому что я люблю заниматься музыкой, которая многогранна и амбициозна, со множеством всевозможных влияний со всего мира — от чувствительных и мягких до масштабного и грохочущего металла. Так что в музыкальном плане я ни о чём не жалею. Я счастлив и горжусь тем, что был участником этой группы. Но организационная составляющая и позиции по некоторым вопросам, и кто с кем и о чём говорит, — я бы полностью это поменял и сделал прозрачной эту ситуацию».







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