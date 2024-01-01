Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*Новая песня SIX FEET UNDER 15
*Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ож... 15
*Фрагмент нового релиза PESTILENCE 14
*Фронтмен CRADLE OF FILTH о песне с Эдом Шираном: «Люди будут... 14
*Новое видео NECROPHAGIA 14
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN готовят сингл 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*Новая песня SIX FEET UNDER 15
[= ||| все новости группы



*

Marko Hietala

*



19 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA заявил, что одной из причин его ухода из NIGHTWISH была деловая сторона вопроса

18 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили новую песню

13 мар 2024 : 		 Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen

11 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA считает, что новый проект с TARJA'ей TURUNEN возможен

20 окт 2023 : 		 MARKO HIETALA: «Вернусь ли я в NIGHTWISH? Это вряд ли»

5 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA опять вспомнили прошлое

10 июл 2023 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое

5 май 2023 : 		 MARKO HIETALA не планирует больше концертов с Tarja

31 янв 2023 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

6 авг 2022 : 		 MARKO HIETALA — о причине своего ухода из NIGHTWISH

6 дек 2021 : 		 Новое видео MIKA JAAKKOLA feat. MARKO HIETALA

22 дек 2020 : 		 MARCO HIETALA стал победителем шоу "Маска"

4 июн 2020 : 		 MARCO HIETALA о том, с каким гитаристом он хотел бы поработать

2 апр 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

20 мар 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

8 мар 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA

13 фев 2020 : 		 MARKO HIETALA исполняет BLACK SABBATH

24 янв 2020 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

24 янв 2020 : 		 MARCO HIETALA сказал, что подход к сочинению в NIGHTWISH всегда был открытым и прозрачным

20 янв 2020 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

23 ноя 2019 : 		 Новое видео MARCO HIETALA

16 май 2019 : 		 MARCO HIETALA представил новое видео

8 май 2019 : 		 MARCO HIETALA из NIGHTWISH выпустит сольный альбом в мае
| - |

|||| 19 мар 2024

MARKO HIETALA заявил, что одной из причин его ухода из NIGHTWISH была деловая сторона вопроса



zoom
В новом интервью бразильскому каналу Ibagenscast бывшего басиста/вокалиста NIGHTWISH Marko Hietala спросили, рассмотрит ли он теоритическое предложение принять участие в возможном воссоединении классического состава группы, на что он ответил:

«Я бы подумал об этом. Но я считаю, что нужно будет очень внимательно изучить вопрос с организацией и кое-что в ней поменять. Потому что деловая сторона и манера работы некоторых людей — это одна из основных причин, по которым я ушёл.

Во всех группах, в которых я был участником, я обнаружил, что я, пожалуй, самый мужественный человек из всех существующих, и поэтому я имел внутреннюю силу оставаться самым честным, самым справедливым человеком, который поддерживает справедливость между людьми и заботится обо всех больше всего. И этого, как я видел, не хватало в последние годы. Так что о таких вещах придётся позаботиться. Но я хочу сказать, что [NIGHTWISH] были важной частью моей жизни, и я всегда поддерживал музыку, которую мы создавали, потому что я люблю заниматься музыкой, которая многогранна и амбициозна, со множеством всевозможных влияний со всего мира — от чувствительных и мягких до масштабного и грохочущего металла. Так что в музыкальном плане я ни о чём не жалею. Я счастлив и горжусь тем, что был участником этой группы. Но организационная составляющая и позиции по некоторым вопросам, и кто с кем и о чём говорит, — я бы полностью это поменял и сделал прозрачной эту ситуацию».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 409

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом