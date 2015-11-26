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DEZ FAFARA: « COAL CHAMBER не вернутся»



Несмотря на недавние слова DEZ'a FAFARA о том, что с COAL CHAMBER ещё далеко не всё кончено, в августе прошлого года у него было совсем иное мнение, когда он отвечал на вопрос об исполнении песен группы в рамках сетов DEVILDRIVER:



«Сначала мы играли "Loco" и "Fiend", а в следующем туре сыграем что-то ещё. Я долгое время разводил это всё по разным углам, но сейчас настал момент объединить всё, что я сделал за свою жизнь.



COAL CHAMBER не вернутся. Так-то. И я не собираюсь еще 15–20 лет ждать и терпеть, не исполняя песни, которые принесли мне золотые диски и запустили карьеру. И я говорю об этом каждый вечер: "Эй, вот эти песни принесли мне золото, которое красуется у меня на стенке, и вы, люди, позволили запустить мою карьеру. Спасибо всем за это и давайте вдарим "Loco"».



















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