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Coal Chamber

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20 окт 2020 : 		 DEZ FAFARA: «COAL CHAMBER не вернутся»

6 июн 2016 : 		 DEZ FAFARA об отношениях с коллегами по COAL CHAMBER

9 сен 2015 : 		 Музыка COAL CHAMBER сочится сексом

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2 мар 2015 : 		 Новая песня COAL CHAMBER

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12 фев 2015 : 		 Новый альбом COAL CHAMBER выйдет в мае

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20 июл 2013 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

25 июн 2013 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

19 июн 2013 : 		 COAL CHAMBER на 'Metal Hammer Golden Gods'
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DEZ FAFARA: «COAL CHAMBER не вернутся»



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Несмотря на недавние слова DEZ'a FAFARA о том, что с COAL CHAMBER ещё далеко не всё кончено, в августе прошлого года у него было совсем иное мнение, когда он отвечал на вопрос об исполнении песен группы в рамках сетов DEVILDRIVER:

«Сначала мы играли "Loco" и "Fiend", а в следующем туре сыграем что-то ещё. Я долгое время разводил это всё по разным углам, но сейчас настал момент объединить всё, что я сделал за свою жизнь.

COAL CHAMBER не вернутся. Так-то. И я не собираюсь еще 15–20 лет ждать и терпеть, не исполняя песни, которые принесли мне золотые диски и запустили карьеру. И я говорю об этом каждый вечер: "Эй, вот эти песни принесли мне золото, которое красуется у меня на стенке, и вы, люди, позволили запустить мою карьеру. Спасибо всем за это и давайте вдарим "Loco"».



DEZ FAFARA:






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

industrialist


20 окт 2020, 12:37		Фафара свинота


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