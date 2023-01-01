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*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 25
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Coal Chamber

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15 окт 2023 : 		 Басистка COAL CHAMBER о встрече с IGGY POP

12 сен 2023 : 		 Видео полного выступления COAL CHAMBER

31 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

30 июл 2023 : 		 Видео полного выступления COAL CHAMBER

24 июл 2023 : 		 COAL CHAMBER в 4К

22 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

23 июн 2023 : 		 COAL CHAMBER думают о новом

15 май 2023 : 		 Первое за восемь лет шоу COAL CHAMBER

13 мар 2023 : 		 DEZ FAFARA: «Я чуть не двинул кони, так и случился реюнион COAL CHAMBER»

8 ноя 2022 : 		 COAL CHAMBER возвращаются

21 окт 2020 : 		 DEZ FAFARA — о возможности выпуска нового альбома COAL CHAMBER

20 окт 2020 : 		 DEZ FAFARA: «COAL CHAMBER не вернутся»

6 июн 2016 : 		 DEZ FAFARA об отношениях с коллегами по COAL CHAMBER

9 сен 2015 : 		 Музыка COAL CHAMBER сочится сексом

18 авг 2015 : 		 Видео с текстом от COAL CHAMBER

14 авг 2015 : 		 Барабанщик COAL CHAMBER: «"Rivals" оказался лучше, чем каждый из нас предполагал»

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

13 июл 2015 : 		 Новое видео COAL CHAMBER

14 май 2015 : 		 Новое видео COAL CHAMBER

13 апр 2015 : 		 Видео с текстом от COAL CHAMBER

7 апр 2015 : 		 COAL CHAMBER исполнилил новые песни

20 мар 2015 : 		 Вокалист COAL CHAMBER: «Не ожидайте возвращения»

9 мар 2015 : 		 Новая песня COAL CHAMBER

9 мар 2015 : 		 COAL CHAMBER открыли тур

2 мар 2015 : 		 Новая песня COAL CHAMBER
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Басистка COAL CHAMBER о встрече с IGGY POP



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Nadja Peulen в разговоре с "Nu Pod" рассказала о том, как повстречалась с IGGY POP'ом:

«Я была хорошим другом его тогдашнего гитариста Whitey Kirst'a. Я знаю его, кажется, с 18 лет. Я большая поклонница STOOGES, я большая поклонница Iggy Pop. И когда я познакомилась с Whitey, он сказал: "Ну, когда ты захочешь прийти на один из концертов, я познакомлю тебя с Iggy Pop'ом", а я всегда твердила: "Нет. Я не хочу с ним знакомиться, потому что если он окажется козлом и не понравится мне, то я никогда не буду воспринимать его музыку так же, как раньше. Так что я лучше буду держаться подальше". Но он ответил: "Нет. Он очень крутой". В общем, прошли годы, а я так и не познакомилась с ним. И вот однажды Whitey позвонил мне, и это было уже после кучи туров COAL CHAMBER и прочего. Потому что я знала его задолго до COAL CHAMBER или до того, как стала играть музыку в Лос-Анджелесе. И он сказал: "Привет, я в Swing House [студия]. Я здесь с несколькими ребятами. Мы тут джемуем. Почему бы тебе не прийти, принести свой бас и не поиграть с нами?". И я не очень-то хотела это делать, ответив: "Нет, мне не очень хочется к вам приезжать, чтобы играть с незнакомыми людьми. Я даже не знаю, кто там". А он продолжал доставать меня и звонить мне, а я в ответ: "Нет, брат. Я не собираюсь туда приезжать". А потом мне позвонили, и это был IGGY, я узнала его голос. И он сказал: "Привет, Nadja, это Iggy. Я слышал о тебе много хорошего. Приезжай. Будь здесь через 15 минут или к хер-рам". И я ответила "вау". И очень занервничала. В смысле, что я скажу? Нет. Я не собираюсь... Я не знала, что он там. Я думала, что там просто Whitey и несколько человек. Так что я взяла свой бас, отправилась туда и немного поиграла. Было весьма нервозно, но он оказался очень милым человеком. Он как настоящий... Это был очень приятный сюрприз, потому что он был очень спокойный, простой, очень классный. И [это было] реально то, что я никогда не забуду!»




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