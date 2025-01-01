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*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
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Coal Chamber

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COAL CHAMBER отменили тур



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COAL CHAMBER приняли решение отменить ранее уже переносившийся весенний тур "Fiend For The Fans". Dez Fafara написал:

«Привет всем, прежде всего позвольте мне сказать, что мы молимся за всех, кто пострадал от этих ужасных лесных пожаров в Калифорнии. У нас много друзей эвакуированных или потерявших всё, пожалуйста, пожертвуйте или сделайте всё возможное, чтобы им помочь.

На данный момент я отменяю запланированные на этот год гастроли до четвертого квартала, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.

Всем, кто оставил мне положительные комментарии, послал нашей семье молитвы или связался с нами с пожеланиями здоровья, я хочу сказать огромное спасибо. Это очень много значит не только для меня, но и для моей семьи в это трудное время.

У меня была очень счастливая жизнь, и в каждой жизни бывают периоды, когда приходится испытывать трудности, и, бесспорно, в последние несколько лет проблемы не обошли меня стороной. Последние несколько лет были бурными для моей семьи и для меня лично в плане здоровья.

Я с нетерпением жду, когда поправлюсь. Мой настрой позитивен, и когда я буду готов, я вернусь к работе, как никогда раньше, с COAL CHAMBER и DEVILDRIVER.

У обеих этих групп много дел на будущее, но я не буду сейчас о них рассказывать, потому что хочу сосредоточиться на этом объявлении и хочу, чтобы вы, ребята, услышали его прямо от меня.

Всем, кто поддерживал меня, кто стоял за мной, мне очень жаль, что эти туры пришлось отменить, но сейчас я просто не смогу выполнять свою работу на 100%.

Любите друг друга и будьте добры друг к другу».




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