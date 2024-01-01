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Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси»



NADJA PEULEN в интервью подкасту "She's With The Band" ответила на вопрос, какие ощущения у нее были, когда в конце 90-х она появилась в составе COAL CHAMBER и её тут же зачислили в списки «самых горячих женщин в металле»:



«Я не возражала. [Смеется] Да, я считаю, что это комплимент. Я думаю, как женщины мы — как бы это лучше сказать? — как женщины в большинстве случаев мы и так получаем много внимания, а выступление на сцене, будь то музыка, актерство, комедия, работа моделью, что угодно, только усиливает всё это. А иногда еще и немного смущает. Помню, мне пришлось объявлять выступление SLIPKNOT на церемонии Kerrang! в, не знаю, 2002 году или что-то в этом роде, и когда меня объявили, чтобы я вышла на сцену и представила их, они устроили представление некой «горячей женщины», и в тот момент я подумала: «О, нет. Это так неловко». Типа, «Неужели это всё, чем я известна?». И вот после такого мне пришлось выйти на сцену и представить SLIPKNOT, и я потеряла голос. Я очень нервничала и чувствовала себя неловко. Но в конце концов, это комплимент. Так что я совсем не против».



На вопрос, не чувствовала ли она в то время, что она «что-то вроде аттракциона, что её воспринимают по-другому», потому что в известных метал-группах тогда играло не так много женщин-музыкантов, Nadja сказала:



«Если честно, я не помню, о чем я думала в то время. Это интересно, потому что сейчас люди по-другому смотрят на все эти вещи, и сексизм выходит наружу. Меня это никогда не волновало, если честно. У меня никогда не было особых проблем с подобным. Люди почти всегда оставляли меня в покое. У меня не было никаких проблем. Но я также знаю, как постоять за себя. Думаю, от меня также исходит определенная энергия в духе «не связывайтесь со мной»... Так что, честно говоря, у меня никогда не было никаких проблем. И да, я расценила это как комплимент. Это приятно. Иногда было немного неловко. Это было что-то вроде «Что ж, пойдет». Но, в общем, я не против».







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