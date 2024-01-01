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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 27
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 21
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
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Coal Chamber

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3 ноя 2024 : 		 Вокалист COAL CHAMBER о состоянии здоровья

4 окт 2024 : 		 COAL CHAMBER не выступят на AFTERSHOCK из-за болезни

27 фев 2024 : 		 Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки падок»

22 дек 2023 : 		 DEZ FAFARA о том, почему COAL CHAMBER опередили время

24 ноя 2023 : 		 Вокалист COAL CHAMBER: «Если вы что-то стоите, то взлетите»

15 окт 2023 : 		 Басистка COAL CHAMBER о встрече с IGGY POP

12 сен 2023 : 		 Видео полного выступления COAL CHAMBER

31 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

30 июл 2023 : 		 Видео полного выступления COAL CHAMBER

24 июл 2023 : 		 COAL CHAMBER в 4К

22 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

23 июн 2023 : 		 COAL CHAMBER думают о новом

15 май 2023 : 		 Первое за восемь лет шоу COAL CHAMBER

13 мар 2023 : 		 DEZ FAFARA: «Я чуть не двинул кони, так и случился реюнион COAL CHAMBER»

8 ноя 2022 : 		 COAL CHAMBER возвращаются

21 окт 2020 : 		 DEZ FAFARA — о возможности выпуска нового альбома COAL CHAMBER

20 окт 2020 : 		 DEZ FAFARA: «COAL CHAMBER не вернутся»

6 июн 2016 : 		 DEZ FAFARA об отношениях с коллегами по COAL CHAMBER

9 сен 2015 : 		 Музыка COAL CHAMBER сочится сексом

18 авг 2015 : 		 Видео с текстом от COAL CHAMBER

14 авг 2015 : 		 Барабанщик COAL CHAMBER: «"Rivals" оказался лучше, чем каждый из нас предполагал»

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

13 июл 2015 : 		 Новое видео COAL CHAMBER

14 май 2015 : 		 Новое видео COAL CHAMBER

13 апр 2015 : 		 Видео с текстом от COAL CHAMBER
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Вокалист COAL CHAMBER о состоянии здоровья



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Dez Fafara опубликовал следующее сообщение:

«После того, как я сорвал тур из-за головокружения, и теперь, после нескольких месяцев посещения врачей, у меня есть новости.

ГЛАВНОЕ. Спасибо за столь бурный поток любви каждому музыканту или члену команды, а также всем моим друзьям, которые навестили меня, я очень ценю вас.

Я, как вы знаете, перенес потерю сознания и головокружение за несколько недель до начала тура, и сейчас я несколько раз обращался к врачам, и пока они ставят диагноз и назначают лечение, я хочу, чтобы вы все знали, что это совершенно не то, что может меня убить, так как я прошел все сканирования и тесты, которые только можно сделать К счастью. Тем не менее, я нахожусь под наблюдением врачей, фактически, пишу вам сейчас, только что выйдя от ЛОРа, и подумал, что мне следует поставить вас в известность о происходящем...

Извините за молчание, но сейчас я очень сосредоточен на семье и здоровье. Пожалуйста, следите за @devildriver и @coalchamberofficial, так как анонсы не за горами. Я с нетерпением жду следующего года, чтобы отправиться в путь с обеими группами, а также на подходе новая музыка! пожалуйста, ставьте лайки и комментируйте, чтобы я мог вернуться в ваши ленты. Счастливого Хэллоуина».




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