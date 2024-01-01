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Вокалист COAL CHAMBER о состоянии здоровья



Dez Fafara опубликовал следующее сообщение:



«После того, как я сорвал тур из-за головокружения, и теперь, после нескольких месяцев посещения врачей, у меня есть новости.



ГЛАВНОЕ. Спасибо за столь бурный поток любви каждому музыканту или члену команды, а также всем моим друзьям, которые навестили меня, я очень ценю вас.



Я, как вы знаете, перенес потерю сознания и головокружение за несколько недель до начала тура, и сейчас я несколько раз обращался к врачам, и пока они ставят диагноз и назначают лечение, я хочу, чтобы вы все знали, что это совершенно не то, что может меня убить, так как я прошел все сканирования и тесты, которые только можно сделать К счастью. Тем не менее, я нахожусь под наблюдением врачей, фактически, пишу вам сейчас, только что выйдя от ЛОРа, и подумал, что мне следует поставить вас в известность о происходящем...



Извините за молчание, но сейчас я очень сосредоточен на семье и здоровье. Пожалуйста, следите за @devildriver и @coalchamberofficial, так как анонсы не за горами. Я с нетерпением жду следующего года, чтобы отправиться в путь с обеими группами, а также на подходе новая музыка! пожалуйста, ставьте лайки и комментируйте, чтобы я мог вернуться в ваши ленты. Счастливого Хэллоуина».







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