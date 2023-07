сегодня



Видео полного выступления COAL CHAMBER



Видео полного выступления COAL CHAMBER из первого ряда , состоявшегося 20 июля в West Palm Beach, FL, доступно для просмотра ниже:



"Loco"

"Fiend"

"Big Truck"

"I.O.U. Nothing"

"Rowboat" (Flood cover)

"Drove"

"El Cu Cuy"

"Dark Days"

"Oddity"

"Another Nail in the Coffin"

"Something Told Me"

"Sway"







