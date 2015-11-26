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DEZ FAFARA — о возможности выпуска нового альбома COAL CHAMBER



DEZ FAFARA недавно отвечал на вопросы читателей Metal Hammer, и среди них был вопрос о том, есть ли шансы на новую пластинку COAL CHAMBER:



«Я не собираюсь говорить "да" или "нет". Я не собираюсь говорить "нет", потому что мы все договорились. Главное для меня — это то, что отношения были хорошими после многочисленных выпадов в начале, и после того, как всё пошло наперекосяк, когда мы снова собрались вместе, чтобы выпустить "Rivals". Флюиды в этом лагере сейчас очень крутые, мы все поддерживаем друг друга. Я бы не стал записывать команду в прошлые, но сейчас я определённо концентрируюсь на DEVILDRIVER».







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