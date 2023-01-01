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DEZ FAFARA: «Я чуть не двинул кони, так и случился реюнион COAL CHAMBER»



DEZ FAFARA в рамках недавней беседы рассказал о том, как COAL CHAMBER вновь решились собраться вместе:



«Невероятный поворот событий. Это и правда произошло... Я боролся с COVID'ом. И моя жена позвонила [другим участникам COAL CHAMBER] и сказала: "Эй, ребята, вы можете написать Dez'у или позвонить Dez'у, потому что я не знаю, переживет ли он эту ночь. Он говорит мне, где он хочет быть похороненным и не продавать свой "Кадиллак" 78-го года". И они начали звонить мне, писать смс, за шесть, семь, восемь месяцев мы вообще не разговаривали ни о чем. И мы поняли, почему мы не играем на концертах? Эти ребята — это совершенно другие люди, по сравнению с тем, когда мы расстались. Я всегда был таким же — я был тверд как скала; и я сказал им: "Я тверд как скала. Если я выкарабкаюсь из этой ситуации, я бы хотел сделать хотя бы одно шоу с вами, ребята". Вот так все и началось — очень естественно.



COAL CHAMBER — очень непредсказуемая вещь, весь путь от начала, когда мы играли с PANTERA и BLACK SABBATH, до того, в каком состоянии мы были, когда выпустили "Rivals", и до нынешнего.



Я очень рад фестивалю Sick New World и тому, что мы будем выступать. Было предложено много гастролей. Но мы не будем торопиться и будем делать то, что подходит для бренда, для группы и особенно для поклонников, которые были с нами так долго».







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