Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 62
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 8
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 8
*Новая песня KILLING JOKE 7
*Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения ... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 62
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
[= ||| все новости группы



*

Coal Chamber

*



13 мар 2023 : 		 DEZ FAFARA: «Я чуть не двинул кони, так и случился реюнион COAL CHAMBER»

8 ноя 2022 : 		 COAL CHAMBER возвращаются

21 окт 2020 : 		 DEZ FAFARA — о возможности выпуска нового альбома COAL CHAMBER

20 окт 2020 : 		 DEZ FAFARA: «COAL CHAMBER не вернутся»

6 июн 2016 : 		 DEZ FAFARA об отношениях с коллегами по COAL CHAMBER

9 сен 2015 : 		 Музыка COAL CHAMBER сочится сексом

18 авг 2015 : 		 Видео с текстом от COAL CHAMBER

14 авг 2015 : 		 Барабанщик COAL CHAMBER: «"Rivals" оказался лучше, чем каждый из нас предполагал»

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

13 июл 2015 : 		 Новое видео COAL CHAMBER

14 май 2015 : 		 Новое видео COAL CHAMBER

13 апр 2015 : 		 Видео с текстом от COAL CHAMBER

7 апр 2015 : 		 COAL CHAMBER исполнилил новые песни

20 мар 2015 : 		 Вокалист COAL CHAMBER: «Не ожидайте возвращения»

9 мар 2015 : 		 Новая песня COAL CHAMBER

9 мар 2015 : 		 COAL CHAMBER открыли тур

2 мар 2015 : 		 Новая песня COAL CHAMBER

28 фев 2015 : 		 Фрагмент нового материала COAL CHAMBER

20 фев 2015 : 		 Фрагмент нового материала COAL CHAMBER

12 фев 2015 : 		 Новый альбом COAL CHAMBER выйдет в мае

12 дек 2014 : 		 COAL CHAMBER завершили запись

10 окт 2014 : 		 COAL CHAMBER приступили к записи

26 сен 2014 : 		 COAL CHAMBER готовятся к записи

19 авг 2014 : 		 COAL CHAMBER начнут запись в октябре

14 авг 2014 : 		 COAL CHAMBER на NAPALM RECORDS

5 ноя 2013 : 		 Nadja Peulen вернулась в COAL CHAMBER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DEZ FAFARA: «Я чуть не двинул кони, так и случился реюнион COAL CHAMBER»



zoom
DEZ FAFARA в рамках недавней беседы рассказал о том, как COAL CHAMBER вновь решились собраться вместе:

«Невероятный поворот событий. Это и правда произошло... Я боролся с COVID'ом. И моя жена позвонила [другим участникам COAL CHAMBER] и сказала: "Эй, ребята, вы можете написать Dez'у или позвонить Dez'у, потому что я не знаю, переживет ли он эту ночь. Он говорит мне, где он хочет быть похороненным и не продавать свой "Кадиллак" 78-го года". И они начали звонить мне, писать смс, за шесть, семь, восемь месяцев мы вообще не разговаривали ни о чем. И мы поняли, почему мы не играем на концертах? Эти ребята — это совершенно другие люди, по сравнению с тем, когда мы расстались. Я всегда был таким же — я был тверд как скала; и я сказал им: "Я тверд как скала. Если я выкарабкаюсь из этой ситуации, я бы хотел сделать хотя бы одно шоу с вами, ребята". Вот так все и началось — очень естественно.

COAL CHAMBER — очень непредсказуемая вещь, весь путь от начала, когда мы играли с PANTERA и BLACK SABBATH, до того, в каком состоянии мы были, когда выпустили "Rivals", и до нынешнего.

Я очень рад фестивалю Sick New World и тому, что мы будем выступать. Было предложено много гастролей. Но мы не будем торопиться и будем делать то, что подходит для бренда, для группы и особенно для поклонников, которые были с нами так долго».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 478

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом