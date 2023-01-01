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COAL CHAMBER думают о новом



Вокалист COAL CHAMBER Dez Fafara в интервью Loaded Radio так ответил на вопрос о возможном появлении нового материала от группы:



«Мы обсуждали этот вопрос. [Вздыхает]. Я вот тут вздохнул, и причина в том, что я не хочу никуда спешить. Я вообще-то сказал им... Мы запланировали выступления на фестивалях Inkcarceration, Blue Ridge Rock Fest и Sick New World. Это всё, что мы собирались сделать в этом году, пока MUDVAYNE не обратились к нам с предложением поддержать их в летнем туре. И я фактически сказал им о туре MUDVAYNE: "Давайте не будем этого делать. Лучше останемся друзьями. Давайте дадим несколько концертов". Но дело в том, что когда мы все вместе, я понял, что все проблемы, которые у нас когда-либо были, исчезли. Думать об этом как о какой-то продолжающейся проблеме было бы неправильно. Так что ладно, круто. Давайте играть с MUDVAYNE. И теперь, конечно, мы с удовольствием говорим о новой музыке.



Мне кажется, что если бы последний альбом COAL CHAMBER "Rivals", который вышел 12 лет назад, — что-то вроде этого; 10–12 лет назад, я уже и не помню точно, — если бы "Rivals" был выпущен сейчас, когда жанр находится, и, я бы сказал, в каком состоянии сейчас находится ню-металл, то этот альбом был бы просто чумовым. На мой взгляд, мы слишком рано собрались и выпустили эту пластинку — на 10, 12 лет раньше, чем было нужно. Но я полагаю, что всегда хорошо упреждать то, что будет в будущем, и мы, конечно, сделали это с "Rivals". Так что если вы поклонник COAL CHAMBER, зацените "Rivals", если еще не успели».







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