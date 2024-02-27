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Coal Chamber

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Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки падок»



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В новом интервью The Break Down With Nath & Johnny фронтмен COAL CHAMBER и DEVILDRIVER Dez Fafara рассказал о своём решении окончательно завязать с алкоголем восемь лет назад:

«Алкоголь и все эти вечеринки никогда не влияли на меня. Я просто понял, что в течение X лет я выпиваю коктейль перед сценой, пару после, может быть, один в выходной день, и я никогда не напиваюсь, не падаю, не дерусь, ничего такого. Но однажды утром в 2016 году я проснулся, и мой тур-менеджер сказал: "Ты не спал прошлой ночью". Я ответил: "Да я был в гостиной и слушал музыку до 4:30 утра". — "Я вышел туда, чтобы сходить в туалет. Ты был там один, просто зависал". Я сказал: "Да. Я люблю музыку, позднюю ночь и коктейли. Это моё особое время". А он такой: "И как долго это будет продолжаться?" Я бросил пить в тот же день в 2016 году. Я вышел из гастрольного автобуса, забил партак с этой датой на запястье и больше никогда не оглядывался назад. Многие из моих близких друзей трезвы, и мы помогаем друг другу оставаться в этом состоянии. И многие из них работают в индустрии.

Не поймите меня неправильно — я по-прежнему долблю шишки и очень активен. Я владею компанией The High Outlaw, продукция которой представлена во многих магазинах, 34 аптеках. Я владею центром дистрибуции каннабиса в Палм-Спрингс, одним из крупнейших в Калифорнии. Так что он по-прежнему играет важную роль в моей жизни. После того как день закончен и никаких занятий больше нет, это играет роль в моей жизни. Но я не думаю, что алкоголь должен играть роль в вашей жизни после определённого времени.

Один из моих наставников — большой человек в бизнесе — сказал мне: "Да, после 34 лет это выглядит не очень хорошо — парень с бутылкой виски в руке за кулисами". А я такой: "Согласен". И я продержался ещё немного. Так что у нас всё хорошо.

Я нисколько не скучаю по своему роману с этим грёбаным зверем. Я лучше сплю. Мои отношения лучше. И, как я уже сказал, это никогда не влияло на меня так, как влияет на многих людей».




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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27 фев 2024
Corpsegrinder04
Как говорил Хэлфорд, не берущий Крепкого уже 36 лет - Кто не курит и не пьёт, тот и в жопу не даёт.
27 фев 2024
gravitgroove
Большой наставник сейчас сидит в инвалидном кресле и пьет пилюли от синдрома паркинсона, а в 97 году он неплохо так сыграл главную роль в их "Loco".

(Ошибся, наставник в клиппе на кавер к "Shock the monkey")
27 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
Если шишки долбит дома, пусть. Но когда эту жженую вонь вытаскивают на улицу, это плохо.
  Dislike!2
27 фев 2024
ElectricRetard
Вашингтон Ирвинг, так сказал будто каждый третий прохожий на улице идет косой херачит.
27 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
ElectricRetard, не понял твоего посыла. Я не должен вдыхать это дерьмо ни от кого - 1 человек этот на всю страну или каждый 2-й с травой, значения не имеет. К несчастью, в любимых местах (окрестности Китай-города в Москве, ул. Рубинштейна в Питере) не раз встречал эту вонищу. К курильщикам табака такое же отношения, приветствую запрет курения на улице вообще всего.
Like!1
27 фев 2024
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, в принципе согласен. И хорошо, что акцентируешь внимание на конкретно публичном месте. Но все-таки места для курильщиков должны быть, если в законодательстве нет абсолютного запрета на курение, которое является той необходимой для многих государств силой, что не дает многим людям дожить до 60-65 лет по их собственной глупости.. тем самым помогая государству разгрузить пенсионные обязательства.
27 фев 2024
M
Mike Barlow
Если бы трава была легальна, я бы её постоянно дул, наверное. Хотя на самом деле вряд ли, употреблял бы стой же регулярностью, что спиртное. Но спиртное мне сейчас добрые доктора запретили вообще...(((

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