Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки падок»



В новом интервью The Break Down With Nath & Johnny фронтмен COAL CHAMBER и DEVILDRIVER Dez Fafara рассказал о своём решении окончательно завязать с алкоголем восемь лет назад:



«Алкоголь и все эти вечеринки никогда не влияли на меня. Я просто понял, что в течение X лет я выпиваю коктейль перед сценой, пару после, может быть, один в выходной день, и я никогда не напиваюсь, не падаю, не дерусь, ничего такого. Но однажды утром в 2016 году я проснулся, и мой тур-менеджер сказал: "Ты не спал прошлой ночью". Я ответил: "Да я был в гостиной и слушал музыку до 4:30 утра". — "Я вышел туда, чтобы сходить в туалет. Ты был там один, просто зависал". Я сказал: "Да. Я люблю музыку, позднюю ночь и коктейли. Это моё особое время". А он такой: "И как долго это будет продолжаться?" Я бросил пить в тот же день в 2016 году. Я вышел из гастрольного автобуса, забил партак с этой датой на запястье и больше никогда не оглядывался назад. Многие из моих близких друзей трезвы, и мы помогаем друг другу оставаться в этом состоянии. И многие из них работают в индустрии.



Не поймите меня неправильно — я по-прежнему долблю шишки и очень активен. Я владею компанией The High Outlaw, продукция которой представлена во многих магазинах, 34 аптеках. Я владею центром дистрибуции каннабиса в Палм-Спрингс, одним из крупнейших в Калифорнии. Так что он по-прежнему играет важную роль в моей жизни. После того как день закончен и никаких занятий больше нет, это играет роль в моей жизни. Но я не думаю, что алкоголь должен играть роль в вашей жизни после определённого времени.



Один из моих наставников — большой человек в бизнесе — сказал мне: "Да, после 34 лет это выглядит не очень хорошо — парень с бутылкой виски в руке за кулисами". А я такой: "Согласен". И я продержался ещё немного. Так что у нас всё хорошо.



Я нисколько не скучаю по своему роману с этим грёбаным зверем. Я лучше сплю. Мои отношения лучше. И, как я уже сказал, это никогда не влияло на меня так, как влияет на многих людей».







