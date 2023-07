сегодня



Видео с выступления COAL CHAMBER



Видео с выступления COAL CHAMBER, состоявшегося в рамках разогрева перед MUDVAYNE, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Loco

02. Fiend

03. Big Truck

04. I.O.U. Nothing

05. Rowboat (FLOOD cover)

06. Drove

07. El Cu Cuy

08. Dark Days

09. Oddity

10. Another Nail In The Coffin

11. Something Told Me

12. Sway







