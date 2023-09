сегодня



Видео полного выступления COAL CHAMBER



Видео полного выступления COAL CHAMBER, которое состоялось в рамках Blue Ridge Rock Festival, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Loco

02. Fiend

03. Big Truck

04. Rowboat (FLOOD cover)

05. Drove

06. Dark Days

07. Oddity

08. Another Nail In The Coffin

09. Something Told Me

10. Sway







