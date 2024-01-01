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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 29
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 16
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Coal Chamber

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COAL CHAMBER не выступят на AFTERSHOCK из-за болезни



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COAL CHAMBER выбыли из состава фестиваля AFTERSHOCK, который пройдет с десятого по тринадцатое октября в Discovery Park, Sacramento, California из-за проблем со здоровьем Dez'a Fafara.

Dez: «Привет всем, из-за предписаний врачей и ожидания результатов компьютерной томографии, а также других анализов... COAL CHAMBER не будут выступать на фестивале Aftershock.

Я благодарю Danny Wimmer Presents, мою группу и команду, а также сторонников COAL CHAMBER за понимание в это очень трудное для меня и моей семьи время».

Оставшиеся участники коллектива:

«Само собой разумеется, мы сокрушены тем, что не сможем присоединиться к Aftershock вместе со всеми нашими поклонниками, семьей и друзьями. Здоровье нашего брата и его полное выздоровление — это главный приоритет, чтобы мы могли работать на полную катушку во время нашего тура в марте! Мы благодарим вас за терпение и за то, что вы поддержали семью Fafara, пока Dez выздоравливает».




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