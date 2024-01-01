сегодня



COAL CHAMBER не выступят на AFTERSHOCK из-за болезни



COAL CHAMBER выбыли из состава фестиваля AFTERSHOCK, который пройдет с десятого по тринадцатое октября в Discovery Park, Sacramento, California из-за проблем со здоровьем Dez'a Fafara.



Dez: «Привет всем, из-за предписаний врачей и ожидания результатов компьютерной томографии, а также других анализов... COAL CHAMBER не будут выступать на фестивале Aftershock.



Я благодарю Danny Wimmer Presents, мою группу и команду, а также сторонников COAL CHAMBER за понимание в это очень трудное для меня и моей семьи время».



Оставшиеся участники коллектива:



«Само собой разумеется, мы сокрушены тем, что не сможем присоединиться к Aftershock вместе со всеми нашими поклонниками, семьей и друзьями. Здоровье нашего брата и его полное выздоровление — это главный приоритет, чтобы мы могли работать на полную катушку во время нашего тура в марте! Мы благодарим вас за терпение и за то, что вы поддержали семью Fafara, пока Dez выздоравливает».





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 146

