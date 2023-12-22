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Coal Chamber

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|||| 22 дек 2023

DEZ FAFARA о том, почему COAL CHAMBER опередили время



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В рамках недавнего разговора с австралийским изданием Heavy, DEZ FAFARA попросили объяснить, что он имел в виду говоря о том, что последний альбом COAL CHAMBER "Rivals" 2015 года вышел на десяток лет "слишком рано":

«Всё так. Ню-металл не был в том состоянии, в котором он находился десять-двенадцать лет назад. Если бы мы выпустили "Rivals" сегодня, и я говорю вам, что все, кто будет это смотреть, кому есть дело до COAL CHAMBER, пойдите после этого интервью и послушайте "Rivals". Ведь на нем поет Al Jourgensen из MINISTRY. Это охренительная пластинка. И я также считаю, что мы выпустили его в тот период нашей жизни, когда у нас в голове не было ни хрена, поэтому группа не была сплоченной, но музыка была. И конечно, вся эта ню-металлическая фигня или что-то в этом роде еще не успела вновь разрастись. Я к тому, что некоторые группы оставались масштабными - KORN, и им подобные, - но это не было настоящим движением. Сейчас мы проводим встречи, и на них приходят 20-летние ребята, которые родились, когда мы, бл$$ь, распались. Так что сейчас происходит нечто особенное. Потому что многие из тогдашних новых групп, которые я уже упомянул, а также COAL CHAMBER, делали что-то очень аутентичное и от чистого сердца, и мы не знали, что, бл$$ь, мы делаем. Это буквально как взять в руки кисточку, которой ты никогда раньше не пользовался, и просто сказать: "Посмотрим, что из этого получится". А в следующий момент ты уже смотришь на то, что никто никогда не делал, и думаешь: "Не знаю. Давайте выпустим это. О черт, людям нравится? Странно. Круто. Нам тоже нравится. И если это нравится нам и нравится им, значит, в этом есть что-то чертовски оригинальное". Нет никакой загадки. А если это не аутентично, люди это почувствуют.

Я считаю, что есть много групп, которые появились на третьей волне ню-метала, которые, на мой взгляд, были слишком радио-попсовыми, не аутентичными. Но COAL CHAMBER оставляют за собой право сказать: да, мы действовали от чистого сердца. И в отношении "Rivals" особенно, потому что когда мы писали его, мы были в очередной раз в бурном периоде между нами как авторами, и я полагаю, что это давление и в то же время притяжение на самом деле способствовали созданию такой записи, потому что она фантастическая!»




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22 дек 2023
gravitgroove
Первые три альбома крутые, особенно дебют. В первом энергетика сумасшедшая даже по нынешним меркам. В этом плане мало у них конкурентов.
23 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, я вот с месяц назад решил копнуть глубже в нюшку, т.к. почти полностью это пропустил. Вообще не зашли известные группы - ни Korn, ни Static-X, ни Coal Chamber. Зато нашел классных аутсайдеров стиля - Ultraspank, Spineshank, Switched. Вот оно крутое прям.
23 дек 2023
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, ultraspank - да. Вокалист у них был дай Бог каждому, как говорится, а вот Spineshank быстро надоели. Слишком уж откровенно в поп-мелодии, причем не Битлоподобные, а как у LP в мальчиковые бэнды 90х, не люблю такое.
23 дек 2023
C
Cyclop
Вашингтон Ирвинг, у Korn первый альбом супер-крутой 1994 года. Одноимённый. Остальное мне у них не особо нравится, но вот этот просто пушка. И ещё советую American Head Charge - The War of Art. Вообще огонь.

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