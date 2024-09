сегодня



GILBY CLARKE исполнил хит Боба Дилана



GILBY CLARKE седьмого сентября отыграл Piper's, Pompano Beach, Florida, и, в частности, исполнил хит Боба Дилана "Knockin' On Heaven's Door", посвятив ее двум друзьям — Бриту Тёрнеру (drummer for Blackberry Smoke) и Уэйну Крамеру (guitarist / vocalist for MC5).



Сет-лист:



"Monkey Chow"

"Under The Gun"

"Motorcycle Cowboys"

"The Gospel Truth"

"It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)"

"It's So Easy"

"Cure Me... Or Kill Me..."

"Knockin' On Heaven's Door"

"Rock N Roll Is Getting Louder"

"Tightwad"

"Cowboy Song"

"Patience"

"Dead Flowers"

"Tijuana Jail"











