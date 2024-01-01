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Новости
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
*Видео с выступления SLAYER 26
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 25
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 18
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
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*Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE 11
*Кавер-версия хита MADONNA от DOGMA 10
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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
*Видео с выступления SLAYER 26
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 25
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 18
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
[= ||| все новости группы



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Down

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2 окт 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

2 сен 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

28 июн 2024 : 		 DOWN о концертах в Луизиане

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

23 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

18 апр 2024 : 		 KIRK WINDSTEIN о новой музыке DOWN

27 мар 2024 : 		 У DOWN есть семь

16 янв 2024 : 		 DOWN продолжают работу

29 дек 2023 : 		 DOWN в студии

30 окт 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN надеется, что DOWN еще смогут

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления DOWN

20 июн 2022 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к DOWN

6 май 2022 : 		 Гитарист DOWN — о новом материале и мини-альбоме каверов

1 мар 2022 : 		 DOWN думают о кавер-версиях

15 дек 2021 : 		 PEPPER KEENAN: «Я не стал бы играть в DOWN без Kirk'a»

8 июн 2021 : 		 Концертное видео DOWN

28 янв 2021 : 		 DOWN планируют альбом кавер-версий

1 сен 2020 : 		 Фрагмент с выступления DOWN

26 авг 2020 : 		 Трейлер онлайн-концерта DOWN

20 авг 2020 : 		 Видео с репетиции DOWN

13 авг 2020 : 		 DOWN отметят юбилей "NOLA"

5 авг 2020 : 		 DOWN онлайн!

25 июл 2020 : 		 KIRK WINDSTEIN: «DOWN работают над чем-то особенным»

3 фев 2020 : 		 Kirk Windstein предпочел бы записать альбом с DOWN, а не ЕР

22 янв 2020 : 		 KIRK WINDSTEIN не против записать что-нибудь с DOWN

19 дек 2019 : 		 KIRK WINDSTEIN выступит с DOWN
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Видео с выступления DOWN



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Видео с выступления DOWN, которое состоялось 27 сентября в Inn Of The Mountain Gods Resort And Casino, Mescalero, New Mexico, доступно для просмотра ниже.






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