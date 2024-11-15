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У DOWN есть десять



Лидер CROWBAR Kirk Windstein в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом DOWN:



«Последние месяцы я целиком и полностью погрузился в этот мир, сочиняю и работаю над альбомом, который выйдет в какой-то момент в 2025... У нас есть десять песен и они круты, чувак!»







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