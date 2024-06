сегодня



Видео с выступления DOWN



Видео с выступления DOWN, которое состоялось 21 июня в Southport Hall, New Orleans. доступно для просмотра ниже:



01. Eyes Of The South

02. Pillars Of Eternity

03. Lifer

04. Hail The Leaf

05. Temptation's Wings

06. Underneath Everything

07. There's Something On My Side

08. Losing All

09. Rehab

10. Swan Song

11. New Orleans Is A Dying Whore

12. Stone The Crow

13. Bury Me In Smoke











просмотров: 146