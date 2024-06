сегодня



Видео с выступления DOWN



Видео с выступления DOWN, которое состоялось 20 июня в Southport Hall, New Orleans. доступно для просмотра ниже:



01. Lysergik Funeral Procession

02. Hail The Leaf

03. Lifer

04. The Seed

05. Ghosts Along The Mississippi

06. Rehab

07. Losing All

08. New Orleans Is A Dying Whore

09. Pillars Of Eternity

10. Swan Song

11. Eyes Of The South

12. Stone The Crow

13. Bury Me In Smoke











+0 -0



просмотров: 59