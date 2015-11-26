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Клавишник FAITH NO MORE представил новый трек



Один из первых открытых геев рока, клавишник FAITH NO MORE Roddy Bottum представил композицию "People Power" — ее можно услышать ниже.



«Я скучаю по вам, люди. Я начинаю ежедневную музыкальную акцию на моем Bandcamp-аккаунте. Это очень неформально, но вот первый трек. ЛЮБЛЮ ВСЕХ!»





<a href="http://roddybottum.bandcamp.com/track/people-power-7-26">PEOPLE POWER 7-26 by Roddy Bottum</a>





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