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*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 27
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Faith No More

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6 апр 2021 : 		 Музыканты FAITH NO MORE, MASTODON, SEPULTURA, BEASTIE BOYS, 311 исполняют кавер-версию PUBLIC ENEMY

27 мар 2021 : 		 Новое видео проекта клавишника FAITH NO MORE

19 фев 2021 : 		 Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной

28 янв 2021 : 		 Бывший гитарист FAITH NO MORE — о записи альбома 1995 года

21 окт 2020 : 		 Музыканты KORN, ANTHRAX, MASTODON записали кавер-версию FAITH NO MORE

1 сен 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возраст 27.5+)

26 авг 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE готовит сюрприз на день знаний

28 июл 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE представил новый трек

27 май 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли даты тура

26 май 2020 : 		 Клавишника FAITH NO MORE обидел YouTube

22 май 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE замутил гей-проект: первое видео (21+)

19 май 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE замутил гей-проект

5 апр 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли ряд выступлений на 2021 год

29 мар 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE: «Создавайте музыку, читайте и будьте креативны!»

28 янв 2020 : 		 FAITH NO MORE анонсировали концерты в Европе

29 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE подтвердили несколько выступлений

25 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE намекают на возвращение?

18 ноя 2019 : 		 JIM MARTIN и ROBERT TRUJILLO исполняют FAITH NO MORE

31 окт 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

20 авг 2019 : 		 FAITH NO MORE ответили на вопросы поклонников об альбоме "The Real Thing"

1 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

29 авг 2018 : 		 Биография FAITH NO MORE выйдет осенью

17 май 2018 : 		 Саундтрек вокалиста FAITH NO MORE выйдет летом

7 фев 2018 : 		 Снимается документальный фильм о вокалисте FAITH NO MORE

15 ноя 2017 : 		 Бывший вокалист FAITH NO MORE скончался от передозировки

11 ноя 2017 : 		 Умер бывший вокалист FAITH NO MORE
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Музыканты FAITH NO MORE, MASTODON, SEPULTURA, BEASTIE BOYS, 311 исполняют кавер-версию PUBLIC ENEMY



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Участники SLAVES ON DOPE Jason Rockman и Kevin Jardine, а также Bill Kelliher из MASTODON вернулись с проектом THE KINGS OF QUARANTINE и записали собственную версию композиции PUBLIC ENEMY "She Watch Channel Zero". В видео также заняты Billy Gould и Mike Bordin (FAITH NO MORE), Mix Master Mike (BEASTIE BOYS), SA (311), MC Serch (3RD BASS), Derrick Green (SEPULTURA), Sen Dog (CYPRESS HILL), Toby Morse (H2O) и Ron English (POPAGANDA).

FAITH NO MORE, MASTODON, SEPULTURA, BEASTIE BOYS, 311 Members Cover PUBLIC ENEMY's 'She Watch Channel Zero'





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