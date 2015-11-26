Музыканты FAITH NO MORE, MASTODON, SEPULTURA, BEASTIE BOYS, 311 исполняют кавер-версию PUBLIC ENEMY
Участники SLAVES ON DOPE Jason Rockman и Kevin Jardine, а также Bill Kelliher из MASTODON вернулись с проектом THE KINGS OF QUARANTINE и записали собственную версию композиции PUBLIC ENEMY "She Watch Channel Zero". В видео также заняты Billy Gould и Mike Bordin (FAITH NO MORE), Mix Master Mike (BEASTIE BOYS), SA (311), MC Serch (3RD BASS), Derrick Green (SEPULTURA), Sen Dog (CYPRESS HILL), Toby Morse (H2O) и Ron English (POPAGANDA).
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