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Faith No More

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|||| 21 окт 2022

Вокалист FAITH NO MORE: «В пандемию пил как лошадь»



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В рамках недавней беседы с The Guardian вокалист FAITH NO MORE Mike Patton признался, что во время пандемии «пил как лошадь»:

«Моя первоначальная реакция на пандемию была: "Мне нравится это дерьмо!" Это позволило мне быть асоциальным ублюдком. Это длилось около трёх месяцев: "Это чертовски круто". Потом что-то изменилось — и не в лучшую сторону».

По словам Patton'a, он впал в депрессию, и ему был поставлен диагноз «агорафобия». Он также начал много пить.

«Поскольку я был в практически изолирован, выйти на улицу было очень сложно — а это ужасная вещь. А идея участвовать в новых шоу FAITH NO MORE — это был настоящий стресс. Это повлияло на меня ментально. Я не знаю почему, но пьянство просто... Так получилось».

В декабре планируется возвращение Patton'a на сцену с MR. BUNGLE в Южной Америке.

В интервью он сказал, «некоторое время» соблюдает трезвый образ жизни и «чувствует себя довольно хорошо». Он добавил, что очень рад вернуться в строй, но в то же время боится. На вопрос, чего он боится, он ответил:

«Я боюсь себя. Группа крепко стоит на ногах, и я хочу быть уверенным, что помогу ей. Но есть несколько проблем».

На вопрос о том, что это за проблемы, он ответил просто:

«Я не уверен, что хочу с вами о них говорить».




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21 окт 2022
o
overgrin
Вот Молодец!
Не то что президент
Говорю,говорю,..что ссука говорю ?...ничего не делаю ,но я ж говорю...тьфу блять
Хорошо,что недолго осталось :-)%-)%-)
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