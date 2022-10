21 окт 2022



Вокалист FAITH NO MORE: «В пандемию пил как лошадь»



В рамках недавней беседы с The Guardian вокалист FAITH NO MORE Mike Patton признался, что во время пандемии «пил как лошадь»:



«Моя первоначальная реакция на пандемию была: "Мне нравится это дерьмо!" Это позволило мне быть асоциальным ублюдком. Это длилось около трёх месяцев: "Это чертовски круто". Потом что-то изменилось — и не в лучшую сторону».



По словам Patton'a, он впал в депрессию, и ему был поставлен диагноз «агорафобия». Он также начал много пить.



«Поскольку я был в практически изолирован, выйти на улицу было очень сложно — а это ужасная вещь. А идея участвовать в новых шоу FAITH NO MORE — это был настоящий стресс. Это повлияло на меня ментально. Я не знаю почему, но пьянство просто... Так получилось».



В декабре планируется возвращение Patton'a на сцену с MR. BUNGLE в Южной Америке.



В интервью он сказал, «некоторое время» соблюдает трезвый образ жизни и «чувствует себя довольно хорошо». Он добавил, что очень рад вернуться в строй, но в то же время боится. На вопрос, чего он боится, он ответил:



«Я боюсь себя. Группа крепко стоит на ногах, и я хочу быть уверенным, что помогу ей. Но есть несколько проблем».



На вопрос о том, что это за проблемы, он ответил просто:



«Я не уверен, что хочу с вами о них говорить».







