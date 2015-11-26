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Faith No More

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MIKE PATTON отменил все осенние концерты FAITH NO MORE и MR. BUNGLE из-за «проблем с психикой»



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FAITH NO MORE и MR. BUNGLE отменили все ранее анонсированные на 2021 год концерты.

Mike Patton, который поёт в обоих коллективах, опубликовал следующее заявление:

«С сожалением сообщаю, что по причинам, связанным с психическим здоровьем, я не могу продолжить работать над запланированными выступлениями с FAITH NO MORE и MR. BUNGLE.

У меня есть проблемы, усугублённые пандемией, которые я переживаю прямо сейчас. Я не ощущаю, что могу выдать то, что должен, и не собираюсь выкладываться меньше, чем на 100 процентов.

Прошу прощения у наших поклонников и надеюсь, что скоро удастся всё исправить. Группы поддерживают меня в этом решении, и мы с нетерпением ждём возможности вернуться к работе здоровыми».

Остальные участники FAITH NO MORE сделали отдельное заявление, в котором сообщили о разочаровании из-за отмены тура, а также выразили поддержку своему товарищу по группе:

«То, что мы потрясены этой отменой, это ещё слабо сказано. Нам было непросто вернуться к этой музыке после пятилетнего перерыва, но мы упорно работали на протяжении нескольких месяцев, и эти репетиции не оставили сомнений в том, что мы вернулись в отличную форму, что делает наше решение ещё тяжелее.

Из-за почти двухлетней пандемии и отсутствия работы особенно трудно было сообщить эту новость нашей команде. Мы считаем её настоящей семьёй. И, что не менее важно, мы понимаем, что это значит для наших поклонников, которые терпеливо поддерживали нас, надеясь, как и мы, на выход из этой неприятной ситуации. Многие люди довольно тяжело пережили изоляцию и терпеливо ждали, поскольку выступления снова и снова откладываются. Им будет тяжело.

И всё же среди нас есть член семьи, которому особенно нужна помощь. Мы считаем, что продолжение работы оказало бы глубоко разрушительное воздействие на Майка, чья ценность для нас как брата значит для нас больше, чем его работа как певца. Он может рассчитывать на нашу стопроцентную поддержку, чтобы сделать то, что ему нужно, чтобы всё исправить. Мы просим вашей поддержки ради него прямо сейчас.

Спасибо, что продолжаете верить в нас».

MIKE PATTON Cancels All FAITH NO MORE And MR. BUNGLE Fall 2021 Concerts



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

smolet18-02-44


20 сен 2021, 13:07		Не удивительно, судя какую музыку он сочинял для "мистера бангла", "фантомаса" и "тамогавка"))))

Шучу конечно, желаю скорее поправиться.

AlexTronenko


20 сен 2021, 13:13		главное чтобы на встречу с Крисом Корнеллом и Честером не захотел пойти...

xRReth


20 сен 2021, 14:46		У него нервы-то покрепче будут. Здоровья отморозку

WahrandPhain


20 сен 2021, 15:50		ДядьМиша не дружит с кукухой - Я хуею, это только щас обнаружили)))? Что, никто мр. Бангл не слушал)?

Svarg_1349


20 сен 2021, 17:01		На самом деле, кукуха у него поехала после прослушивания чрезмерно прогрессивного творчества клавишника )))

А так да, здоровья Дяди Миши. Я все еще мечтаю побывать на концерте Mr. Bungle.

WahrandPhain


20 сен 2021, 17:28		Svarg_1349 после просмотров клипов ты хотел сказать. Так то по музыке вроде все неплохо. Кстати, а что за феномен такой, почему среди прогмузыкантов так много пидоров? Это музыка их делает такими, или наоборот - в стиль слетаются голубые фейманы)?

Ress


20 сен 2021, 18:20		ШУЕ ППШ свободу шизам!

dmitry.chetverov


20 сен 2021, 19:30		WahrandPhain, вопрос, а кто там еще из открытых геев кроме группы Cynic то? Гаал вообще блэкер, Роб хэлфорд хэви, хуй знает из чего высосанная мысль

Sw0Rn


20 сен 2021, 19:32		Коль денежка есть, врачей хороших найдет) Здоровья!


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