MIKE PATTON отменил все осенние концерты FAITH NO MORE и MR. BUNGLE из-за «проблем с психикой»



FAITH NO MORE и MR. BUNGLE отменили все ранее анонсированные на 2021 год концерты.



Mike Patton, который поёт в обоих коллективах, опубликовал следующее заявление:



«С сожалением сообщаю, что по причинам, связанным с психическим здоровьем, я не могу продолжить работать над запланированными выступлениями с FAITH NO MORE и MR. BUNGLE.



У меня есть проблемы, усугублённые пандемией, которые я переживаю прямо сейчас. Я не ощущаю, что могу выдать то, что должен, и не собираюсь выкладываться меньше, чем на 100 процентов.



Прошу прощения у наших поклонников и надеюсь, что скоро удастся всё исправить. Группы поддерживают меня в этом решении, и мы с нетерпением ждём возможности вернуться к работе здоровыми».



Остальные участники FAITH NO MORE сделали отдельное заявление, в котором сообщили о разочаровании из-за отмены тура, а также выразили поддержку своему товарищу по группе:



«То, что мы потрясены этой отменой, это ещё слабо сказано. Нам было непросто вернуться к этой музыке после пятилетнего перерыва, но мы упорно работали на протяжении нескольких месяцев, и эти репетиции не оставили сомнений в том, что мы вернулись в отличную форму, что делает наше решение ещё тяжелее.



Из-за почти двухлетней пандемии и отсутствия работы особенно трудно было сообщить эту новость нашей команде. Мы считаем её настоящей семьёй. И, что не менее важно, мы понимаем, что это значит для наших поклонников, которые терпеливо поддерживали нас, надеясь, как и мы, на выход из этой неприятной ситуации. Многие люди довольно тяжело пережили изоляцию и терпеливо ждали, поскольку выступления снова и снова откладываются. Им будет тяжело.



И всё же среди нас есть член семьи, которому особенно нужна помощь. Мы считаем, что продолжение работы оказало бы глубоко разрушительное воздействие на Майка, чья ценность для нас как брата значит для нас больше, чем его работа как певца. Он может рассчитывать на нашу стопроцентную поддержку, чтобы сделать то, что ему нужно, чтобы всё исправить. Мы просим вашей поддержки ради него прямо сейчас.



Спасибо, что продолжаете верить в нас».







