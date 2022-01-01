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Faith No More

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Вокалист FAITH NO MORE — о причинах срывов концертов



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Mike Patton в рамках недавней беседы рассказал о причинах, которые привели к отмене выступлений FAITH NO MORE и MR. BUNGLE:

«Всё ещё продолжается — но ситуация уже лучше. [Пауза]. Легко свалить всё на пандемию. Но я буду честен: в начале пандемии я думал: "Это чертовски здорово. Я могу остаться дома и записываться". У меня есть домашняя студия. И я подумал: "Да, а что такого?" А потом что-то произошло, и я стал совершенно изолированным и почти антисоциальным и начал боялся людей. Эта тревожность, или как там её можно назвать, привела к другим проблемам, которые я предпочитаю не обсуждать. Но мне помогли профессионалы, и сейчас я чувствую себя лучше и всё ближе к тому, чтобы снова окунуться в жизнь. В конце года я впервые выступлю с концертами за последние два года — это самый долгий срок с тех пор, как я начал этим заниматься, который я провёл вне игры».

На просьбу рассказать о «других проблемах», которые привели к отмене концертов, и о том, были ли среди них «вещества» и «алкоголь», Patton ответил следующее:

«Было всего понемногу. Но в основном, по моему опыту, это были психологические проблемы. Я посетил нескольких психотерапевтов, впервые в жизни мне пришлось это сделать. И они в общем поставили мне диагноз "агорафобия"; я боялся людей. Я пугался, находясь рядом с людьми. Может быть, это было потому, что я два года практически не выходил из дома во время Covid. Я не знаю. Может быть, это усилило чувства, которые у меня уже были. Но просто осознание этого и беседы об этом очень помогли».

Mike сказал, что он понял, что у него есть проблема как раз в то время, когда FAITH NO MORE собиралась вернуться в строй:

«Именно тогда я сорвался, и это было некрасиво и не круто. За несколько дней до того, как мы должны были отправиться в турне. Я сказал ребятам: "Эй, мужики, я вряд ли смогу это сделать". Каким-то образом моя уверенность была подорвана. Я не хотел выступать перед людьми, что странно, потому что я провёл половину своей жизни, занимаясь этим. Это было очень трудно объяснить. И с обеих сторон были тяжёлые переживания по этому поводу, но мне пришлось это сделать. Потому что иначе могло случиться что-то очень плохое... Это было прямо перед нашей первой репетицией, и я просто взбесился. Я сказал: "Я не могу этого сделать". Они репетировали, так что [пауза] если бы я был на их месте, я бы очень разозлился на себя. А они разозлились. И, наверное, до сих пор злятся. Но это всего лишь необходимость быть верным себе и знать, каковы твои пределы. И я знал, что если бы я продолжал давить, это могло бы привести к каким-то катастрофическим результатам. Это было из серии: "Чёрт возьми. Может быть, мне не нужно этого делать". Даже если я согласился на это, и это доставит неудобства многим людям. Я должен позаботиться о себе". И в этом я становлюсь лучше».

Что касается того, как обстоят дела с FAITH NO MORE сейчас, Patton сказал:

«Радиомолчание. [Смеётся]. Я не знаю. Мы можем перенести всё на другой день, а можем и не переносить. Я просто оставлю всё как есть. Это немного запутанно и сложно. Так что если мы что-то сделаем, то сделаем. Если нет — то это тоже неплохо».




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