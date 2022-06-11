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Faith No More

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Басист FAITH NO MORE: «Ну хорошо, мы повлияли на ню-металл»



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Bill Gould в рамках недавней беседы ответил на вопрос, считает ли он, что альбом "Angel Dust", которому исполняется 30 лет, оказал влияние на движение ню-металла:

«Если это произошло, то я не против. Иногда я могу послушать некоторые вещи и сказать: "Окей, я понимаю, откуда они взяли вот это, может быть, для того-то, — может быть". Я думаю о нас просто как о нас. Мы уникальны. У нас есть свой собственный почерк, скажем так. И это комбинация людей, которые собираются вместе и в результате получается что-то.

Я просто не представляю нас в сравнении с ню-металлом. То есть нас можно сравнить с THE STRANGLERS, может быть, с ROXY MUSIC, но и то лишь очень поверхностно. И я считаю, что мы в каком-то смысле стоим особняком».




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11 июн 2022
gravitgroove
Да эта пластинка до сих пор звучит оригинальнее и свежее любого ню-метал альбома, ничего общего вообще, разве только некоторые отдельные элементы, но тогда и RHCP и Jane’s Addiction тоже повлияли с тем же успехом.

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