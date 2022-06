сегодня



Басист FAITH NO MORE: «Ну хорошо, мы повлияли на ню-металл»



Bill Gould в рамках недавней беседы ответил на вопрос, считает ли он, что альбом "Angel Dust", которому исполняется 30 лет, оказал влияние на движение ню-металла:



«Если это произошло, то я не против. Иногда я могу послушать некоторые вещи и сказать: "Окей, я понимаю, откуда они взяли вот это, может быть, для того-то, — может быть". Я думаю о нас просто как о нас. Мы уникальны. У нас есть свой собственный почерк, скажем так. И это комбинация людей, которые собираются вместе и в результате получается что-то.



Я просто не представляю нас в сравнении с ню-металлом. То есть нас можно сравнить с THE STRANGLERS, может быть, с ROXY MUSIC, но и то лишь очень поверхностно. И я считаю, что мы в каком-то смысле стоим особняком».







