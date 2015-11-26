Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Med... 83
*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 47
*Новое видео ACCEPT 39
*TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека» 39
*Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет 27
[= ||| все новости группы



*

Faith No More

*



28 янв 2021 : 		 Бывший гитарист FAITH NO MORE — о записи альбома 1995 года

21 окт 2020 : 		 Музыканты KORN, ANTHRAX, MASTODON записали кавер-версию FAITH NO MORE

1 сен 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возраст 27.5+)

26 авг 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE готовит сюрприз на день знаний

28 июл 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE представил новый трек

27 май 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли даты тура

26 май 2020 : 		 Клавишника FAITH NO MORE обидел YouTube

22 май 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE замутил гей-проект: первое видео (21+)

19 май 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE замутил гей-проект

5 апр 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли ряд выступлений на 2021 год

29 мар 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE: «Создавайте музыку, читайте и будьте креативны!»

28 янв 2020 : 		 FAITH NO MORE анонсировали концерты в Европе

29 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE подтвердили несколько выступлений

25 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE намекают на возвращение?

18 ноя 2019 : 		 JIM MARTIN и ROBERT TRUJILLO исполняют FAITH NO MORE

31 окт 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

20 авг 2019 : 		 FAITH NO MORE ответили на вопросы поклонников об альбоме "The Real Thing"

1 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

29 авг 2018 : 		 Биография FAITH NO MORE выйдет осенью

17 май 2018 : 		 Саундтрек вокалиста FAITH NO MORE выйдет летом

7 фев 2018 : 		 Снимается документальный фильм о вокалисте FAITH NO MORE

15 ноя 2017 : 		 Бывший вокалист FAITH NO MORE скончался от передозировки

11 ноя 2017 : 		 Умер бывший вокалист FAITH NO MORE

21 окт 2017 : 		 Вокалист FAITH NO MORE написал саундтрек к фильму по Стивену Кингу

29 сен 2016 : 		 Новое видео FAITH NO MORE

29 авг 2016 : 		 Выступление FAITH NO MORE 1986 года доступно для просмотра
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший гитарист FAITH NO MORE — о записи альбома 1995 года



*
zoom
*
* *
Бывший гитарист FAITH NO MORE Trey Spruance в рамках недавнего интервью рассказал о сложностях, с которыми коллектив столкнулся во время работы над "King For A Day… Fool For A Lifetime":

«У меня было ощущение, что состояние группы после окончания работы было куда хуже, чем до старта».

Это единственная пластинка, в записи которой Trey принимал участие, и первая, которая была записана без Jim'a Martin'a. Roddy Bottom, клавишник коллектива, также заметно дистанцировался от процесса работы из-за активно муссировавших в прессе подробностей личной жизни:

«Для них это были странные времена. Как по мне, самыми главными переменами стало отсутствие на записи Jim'a, который всегда играл очень важную роль. Они хотели раздвинуть свои горизонты, но FAITH NO MORE всегда была очень органичной группой, и было очень сложно сказать — вот тот путь, куда мы двинемся в этот раз.

В музыкальном плане они были в состоянии хаоса».

Mike Patton, который основал вместе с Trey'ем MR. BUNGLE, предупреждал того о проблемах:

«Patton не горел энтузиазмом от того, что я вообще этим занимаюсь. Он меня предупреждал о том, что "ситуация не очень". И он заранее понимал, что процесс может быть далеко не гладким».

Ничего удивительного, что после записи Trey покинул состав коллектива:

«Всё творившееся там было не по мне и как-то неприятно. Создалась слишком токсичная атмосфера, и я решил, что не хочу иметь с этим ничего общего».

Тем не менее спустя годы он считает, что пластинка получилась «именно такой, какой и должна быть».

Former FAITH NO MORE Guitarist Says Band Was



Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Hellg


28 янв 2021, 14:32		Альбом шикарный получился. И со стороны его музыкальное разнообразие выглядит наоборот, концептуально.

Jack of Diamonds


28 янв 2021, 14:42		он хорош, а Трея надо было оставлять, у него идей музыкальных побольше, чем у Хадсона, хотя это уже полу-Бангл какой-то получился бы


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 809

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом