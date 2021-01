сегодня



Бывший гитарист FAITH NO MORE — о записи альбома 1995 года



Бывший гитарист FAITH NO MORE Trey Spruance в рамках недавнего интервью рассказал о сложностях, с которыми коллектив столкнулся во время работы над "King For A Day… Fool For A Lifetime":



«У меня было ощущение, что состояние группы после окончания работы было куда хуже, чем до старта».



Это единственная пластинка, в записи которой Trey принимал участие, и первая, которая была записана без Jim'a Martin'a. Roddy Bottom, клавишник коллектива, также заметно дистанцировался от процесса работы из-за активно муссировавших в прессе подробностей личной жизни:



«Для них это были странные времена. Как по мне, самыми главными переменами стало отсутствие на записи Jim'a, который всегда играл очень важную роль. Они хотели раздвинуть свои горизонты, но FAITH NO MORE всегда была очень органичной группой, и было очень сложно сказать — вот тот путь, куда мы двинемся в этот раз.



В музыкальном плане они были в состоянии хаоса».



Mike Patton, который основал вместе с Trey'ем MR. BUNGLE, предупреждал того о проблемах:



«Patton не горел энтузиазмом от того, что я вообще этим занимаюсь. Он меня предупреждал о том, что "ситуация не очень". И он заранее понимал, что процесс может быть далеко не гладким».



Ничего удивительного, что после записи Trey покинул состав коллектива:



«Всё творившееся там было не по мне и как-то неприятно. Создалась слишком токсичная атмосфера, и я решил, что не хочу иметь с этим ничего общего».



Тем не менее спустя годы он считает, что пластинка получилась «именно такой, какой и должна быть».







+2 -1



( 2 ) просмотров: 809