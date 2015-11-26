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Faith No More

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12 дек 2021 : 		 FAITH NO MORE отменили все концерты

20 сен 2021 : 		 MIKE PATTON отменил все осенние концерты FAITH NO MORE и MR. BUNGLE из-за «проблем с психикой»

19 июн 2021 : 		 Клавишник FAITH NO MORE готов первый раз

26 май 2021 : 		 Басист FAITH NO MORE: «Я доволен "Sol Invictus"»

19 апр 2021 : 		 Клавишник FAITH NO MORE о том, как весело быть Г...м!

6 апр 2021 : 		 Музыканты FAITH NO MORE, MASTODON, SEPULTURA, BEASTIE BOYS, 311 исполняют кавер-версию PUBLIC ENEMY

27 мар 2021 : 		 Новое видео проекта клавишника FAITH NO MORE

19 фев 2021 : 		 Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной

28 янв 2021 : 		 Бывший гитарист FAITH NO MORE — о записи альбома 1995 года

21 окт 2020 : 		 Музыканты KORN, ANTHRAX, MASTODON записали кавер-версию FAITH NO MORE

1 сен 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возраст 27.5+)

26 авг 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE готовит сюрприз на день знаний

28 июл 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE представил новый трек

27 май 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли даты тура

26 май 2020 : 		 Клавишника FAITH NO MORE обидел YouTube

22 май 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE замутил гей-проект: первое видео (21+)

19 май 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE замутил гей-проект

5 апр 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли ряд выступлений на 2021 год

29 мар 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE: «Создавайте музыку, читайте и будьте креативны!»

28 янв 2020 : 		 FAITH NO MORE анонсировали концерты в Европе

29 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE подтвердили несколько выступлений

25 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE намекают на возвращение?

18 ноя 2019 : 		 JIM MARTIN и ROBERT TRUJILLO исполняют FAITH NO MORE

31 окт 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

20 авг 2019 : 		 FAITH NO MORE ответили на вопросы поклонников об альбоме "The Real Thing"

1 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER
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FAITH NO MORE отменили все концерты



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FAITH NO MORE отменили все концерты в 2022 году:

«К сожалению, из-за наших текущих проблем мы не готовы выступить в предстоящих турне по Австралии, Новой Зеландии и Великобритании/Европе.

Выступать менее чем на 100 % после столь долгого перерыва — это не вариант для нас.

Мы приносим извинения всем обладателям билетов и бесконечно благодарны нашим поклонникам за вашу поддержку и понимание».

FAITH NO MORE Cancels European Festivals, U.K., Australia And New Zealand Dates



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