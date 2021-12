сегодня



FAITH NO MORE отменили все концерты



FAITH NO MORE отменили все концерты в 2022 году:



«К сожалению, из-за наших текущих проблем мы не готовы выступить в предстоящих турне по Австралии, Новой Зеландии и Великобритании/Европе.



Выступать менее чем на 100 % после столь долгого перерыва — это не вариант для нас.



Мы приносим извинения всем обладателям билетов и бесконечно благодарны нашим поклонникам за вашу поддержку и понимание».







