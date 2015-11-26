Музыканты KORN, ANTHRAX, MASTODON записали кавер-версию FAITH NO MORE
Jason Rockman и Kevin Jardine из SLAVES ON DOPE представили кавер-проект THE KINGS OF QUARANTINE, в рамках которого записали кавер-версию хита FAITH NO MORE "We Care A Lot". В качестве гостей в записи принимали участие Frank Bello (ANTHRAX), Ray Luzier (KORN), Bill Kelliher (MASTODON), Ivan Doruschuk (MEN WITHOUT HATS), Dennis Lyxén (REFUSED), Walter Shreifels (QUICKSAND), Kevin Sharp (BRUTAL TRUTH), Darryl McDaniels (RUN-D.M.C.), Esoteric (CZARFACE), Richard Patrick (FILTER) и Raine Maida (OUR LADY PEACE). Басист FAITH NO MORE Billy Gould записал специальное послание.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).