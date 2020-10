сегодня



Музыканты KORN, ANTHRAX, MASTODON записали кавер-версию FAITH NO MORE



Jason Rockman и Kevin Jardine из SLAVES ON DOPE представили кавер-проект THE KINGS OF QUARANTINE, в рамках которого записали кавер-версию хита FAITH NO MORE "We Care A Lot". В качестве гостей в записи принимали участие Frank Bello (ANTHRAX), Ray Luzier (KORN), Bill Kelliher (MASTODON), Ivan Doruschuk (MEN WITHOUT HATS), Dennis Lyxén (REFUSED), Walter Shreifels (QUICKSAND), Kevin Sharp (BRUTAL TRUTH), Darryl McDaniels (RUN-D.M.C.), Esoteric (CZARFACE), Richard Patrick (FILTER) и Raine Maida (OUR LADY PEACE). Басист FAITH NO MORE Billy Gould записал специальное послание.

















