сегодня



Как дела у FAITH NO MORE?



В недавнем интервью у Bill'a Gould'a спросили, как дела у FAITH NO MORE:



«А я понятия не имею. Честное слово, не знаю. И вы не обязаны мне верить, но ничего... Сейчас мы находимся в очень странном состоянии, в очень странном положении, и я не могу сказать вам, что происходит. Я и сам не знаю. Я получаю разную информацию от людей, и я в группе, так что...»







