Басист FAITH NO MORE : «Я доволен "Sol Invictus"»



Басист FAITH NO MORE Bill Gould в рамках недавнего интервью рассказал о своём отношении к альбому "Sol Invictus" 2015 года:



«Мы были очень амбициозны в этом деле. Мы записали альбом в нашей репетиционной комнате, никому ничего не сказав. Это, конечно, накладывало определённые ограничения; это была ненастоящая студия. Поэтому для того, чтобы он звучал хорошо, потребовалось много усилий. К концу работы я был очень измотан; не знаю, стал бы я делать это снова. Но я очень доволен тем, что мы сделали и как мы это сделали. Это была по-настоящему амбициозная задача, и я считаю, что у нас всё получилось. Я думаю, если мы сделаем что-то в будущем, это будет нечто совершенно иное, как и все остальные альбомы; ведь все альбомы разные. Но этот меня устраивает. Если мы будем что-то выпускать, я не буду против».













