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Faith No More

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26 май 2021 : 		 Басист FAITH NO MORE: «Я доволен "Sol Invictus"»

19 апр 2021 : 		 Клавишник FAITH NO MORE о том, как весело быть Г...м!

6 апр 2021 : 		 Музыканты FAITH NO MORE, MASTODON, SEPULTURA, BEASTIE BOYS, 311 исполняют кавер-версию PUBLIC ENEMY

27 мар 2021 : 		 Новое видео проекта клавишника FAITH NO MORE

19 фев 2021 : 		 Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной

28 янв 2021 : 		 Бывший гитарист FAITH NO MORE — о записи альбома 1995 года

21 окт 2020 : 		 Музыканты KORN, ANTHRAX, MASTODON записали кавер-версию FAITH NO MORE

1 сен 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возраст 27.5+)

26 авг 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE готовит сюрприз на день знаний

28 июл 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE представил новый трек

27 май 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли даты тура

26 май 2020 : 		 Клавишника FAITH NO MORE обидел YouTube

22 май 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE замутил гей-проект: первое видео (21+)

19 май 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE замутил гей-проект

5 апр 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли ряд выступлений на 2021 год

29 мар 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE: «Создавайте музыку, читайте и будьте креативны!»

28 янв 2020 : 		 FAITH NO MORE анонсировали концерты в Европе

29 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE подтвердили несколько выступлений

25 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE намекают на возвращение?

18 ноя 2019 : 		 JIM MARTIN и ROBERT TRUJILLO исполняют FAITH NO MORE

31 окт 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

20 авг 2019 : 		 FAITH NO MORE ответили на вопросы поклонников об альбоме "The Real Thing"

1 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

29 авг 2018 : 		 Биография FAITH NO MORE выйдет осенью

17 май 2018 : 		 Саундтрек вокалиста FAITH NO MORE выйдет летом

7 фев 2018 : 		 Снимается документальный фильм о вокалисте FAITH NO MORE
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Басист FAITH NO MORE: «Я доволен "Sol Invictus"»



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Басист FAITH NO MORE Bill Gould в рамках недавнего интервью рассказал о своём отношении к альбому "Sol Invictus" 2015 года:

«Мы были очень амбициозны в этом деле. Мы записали альбом в нашей репетиционной комнате, никому ничего не сказав. Это, конечно, накладывало определённые ограничения; это была ненастоящая студия. Поэтому для того, чтобы он звучал хорошо, потребовалось много усилий. К концу работы я был очень измотан; не знаю, стал бы я делать это снова. Но я очень доволен тем, что мы сделали и как мы это сделали. Это была по-настоящему амбициозная задача, и я считаю, что у нас всё получилось. Я думаю, если мы сделаем что-то в будущем, это будет нечто совершенно иное, как и все остальные альбомы; ведь все альбомы разные. Но этот меня устраивает. Если мы будем что-то выпускать, я не буду против».

FAITH NO MORE





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Jack of Diamonds


26 май 2021, 18:06		а я нет, иди переписывай бас, а то он вообще никакой на альбоме

Hellg


26 май 2021, 18:36		Да пора бы уже и что-то новое записать.

Тарас.Васильев


26 май 2021, 18:53		Не треба нічого нового. Краще переслухати The Real Thing та Angel Dust.

jesus666


26 май 2021, 19:07		Лучшие это king for a day … и album of thr year!!!


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